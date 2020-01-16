App Annie：2020年全球移动应用支出将达3800亿美元

1月16日晚间消息，移动数据和分析公司App Annie表示，移动应用的支出和使用量在2019年创出新纪录，且随着更快的手机连接和更多知名视频流服务上线，2020年也没有减少的迹象。

App Annie的研究人员指出，中国是全球移动应用消费的最大驱动力，2020年全球移动应用支出将增长23%，达到3800亿美元。2019年，中国的移动应用支出占全球总支出的一半，就移动设备消费而言，中国是增长最快的市场之一。App Annie称，当前全球平均每人每天花费在移动设备上的时间为3.7小时。

App Annie指出，2019年应用商店支出达到1200亿美元，游戏占到其中的72%。移动广告支出达到1900亿美元，预计今年移动广告支出将达到2400亿美元。

Z世代（Generation Z，一般指1990年代中叶至2000年后出生的人）助长了激增。2019年，游戏收入持续增长，1121款手机游戏的收入超过500万美元，高于两年前的959款；有139款游戏的收入超过1亿美元，高于2017年的88款。

不过非游戏类应用的增长速度更快，这主要得益于基于订阅的收入模式和对娱乐的狂热兴趣。App Annie的调查结果显示，苹果iOS平台占据了美国79%的非游戏类应用营收，谷歌Android的份额则为21%。这两个平台的大多数订阅营收均来自于类似Tinder和Netflix这样的订阅服务。

2017年至2019年间，移动金融应用的使用翻了一番，去年用户访问此类服务的次数达到1.1万亿次。这是由中国、印度和巴西等国家推动。就每月活跃用户而言，印度尼西亚、日本和俄罗斯增长最快。App Annie的分析师表示，专门为手机屏幕设计的金融科技应用，如Monzo或PayPay，因其更易于使用，表现优于传统银行。

过去两年间，娱乐应用的使用也激增了120%。2019年，苹果和迪士尼分别推出了类似于Netflix的Apple TV+和Disney+流媒体订阅服务。随着更多以移动为中心的服务的出现，竞争将会加剧。举例来说，惠普前任首席执行官梅格·惠特曼（Meg Whitman）就携手制片界大亨杰弗瑞·卡森伯格（Jeffrey Katzenberg），推出了流媒体短视频服务Quibi。

流媒体内容似乎是移动用户采用5G网络的主要驱动力，因为App Annie发现它在全球范围内日益普及。过去两年，在Android手机上，印度的流量增加了近80%，法国和日本增长了50%以上，美国、加拿大和印度尼西亚都增长了40%以上。同期，流媒体体育内容的数据消费增长了80%，表明带宽需求旺盛的市场远未达到消费上限。