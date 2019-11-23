教育部：教育App须于明年1月31日前完成备案

近日，教育部办公厅印发《教育移动互联网应用程序备案管理办法》的通知，通知要求各单位于2019年12月1日至2020年1月31日前完成对现有教育移动应用的备案工作，并结合实际建立本地区、本单位的备案信息动态更新机制，确保数据准确性。

《管理办法》明确，2019年12月1日至2020年1月31日为备案缓冲期，期间ICP备案和等级保护备案不作为备案的前置条件。请教育移动应用提供者在2020年1月31日前完成ICP备案和等级保护备案，并及时在公共服务体系上传、更新信息。2020年2月1日起，未完成上述两个备案的教育移动应用备案将被撤销，并予以通报。

同时，要求加强事后监管，省级教育行政部门应建立本地区的监测预警通报机制，并与教育部进行数据共享。2020年2月1日起，公共服务体系将向社会公众提供备案信息查询，接受社会监督。

教育部对各地教育App备案情况进行检查，定期通报教育移动应用备案工作进展。同时，将教育移动应用备案情况纳入网络安全责任制等相关考核评价。对备案工作落实不到位的教育行政部门和学校予以约谈、通报。

另外，教育App存在违法违规或违反《意见》要求且整改不及时的，将列入教育移动应用提供者黑名单，向教育系统通报，并撤销涉事教育移动应用备案。涉事单位六个月内不得再提交备案申请。