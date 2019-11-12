这些App让你走路、刷短视频就能赚钱？坑！

本文转载自【IT之家】微信公众号





自从姐姐生了小孩后，汐元和她聊天的内容就是这样了：

唉，毕竟年纪大了，理解理解……

有一天，IT之家小编汐元和平常一样帮她点着各种拼团、红包的链接。突然间，发现了一条不一样的消息：

啥情况？难道老姐觉悟了，发现没日没夜地拼团、薅红包是浪费人生？



抱着好奇的心理点开链接，汐元发现自己错了。

原来这是邀请我下载一个运动赚钱的软件，帮她赚钱。

作为IT之家编辑一枚，汐元怎么会不知道这类软件？什么走路能赚钱、看书能赚钱，正常人谁会信？

可是据汐元所知，俺老姐也不是不正常的人啊。

汐元突然来了兴趣，不如下载用用看看吧。这里，我们就把它叫做软件A。

在用软件A之前，汐元发现，它仅仅是在主流安卓平台的下载量就达到了2124.2万！

这个量级，着实吓了汐元一跳。



打开软件，首次注册后，系统会派发0.12元的新用户红包，然后做新手任务会奖励10个运动币和0.01元的奖励。

汐元研究发现，这个软件里，运动币是赚钱的核心途径。

用运动币可以兑换收益，收益可以提现。规则是1000运动币转换为1元收益。

所以你的任务就是想尽办法去挣运动币。

怎么样挣运动币呢？汐元看了看，有好多好多的途径，列举一下：

同步微信步数、抽奖、玩小游戏、领金币、看短视频、答题、体验应用、抢红包，还有看广告……

说到广告，汐元首先要讲的是，这软件有着几乎无处不在的广告。

玩小游戏领奖励时弹广告、用道具时弹广告、抽奖时弹广告、还有各种看广告奖励翻倍的引诱……

这里说的只是视频广告，一则广告基本上是30秒。我的天，大家能想象汐元在软件里每进行一个重要操作先看30秒广告的抓狂吗？

其他的广告还有手机页游、软件应用的，你去体验，就可以赚一定的运动币。

有一个下载一款App就能获得50个运动币的。但是你很有可能会遇到App下载了，安装了，体验了，但运动币没给你的情况：

WTF！！

还有另一个下载应用赚金币的方式，6款应用，每下载一个奖励15个运动币。也就是一共90枚运动币，大概也就是9分钱。

9分钱让你安装6个应用，嗯，你看着办吧。

你可以选择不下载App，但这个软件坑爹的是，你经常不知道点了啥，它就给你后台下载App安装包了。

然后还有答题、玩H5小游戏获得运动币。

这俩都差不多，你能赚的运动币数量很有限，不停地看广告获得翻倍奖励，你才能得到20个左右的运动币。不看广告，时间花了，运动币只给几个。

除了这些，这个软件让你赚运动币的方式还有好多好多。但是不管啥方式，你能得到的运动币数量都非常有限，超过10个的都很少。

想想看，1000个运动币才1元，你得肝到什么时候？

有没有能大赚运动币的？

有！就是邀请用户！

每成功邀请一个新用户，可以得到500个运动币。

也就是俗话说的“拉人头”。

500个运动币，要是用其他方式赚，那你得投入巨大的精力。而且越到后期运动币越难赚。

于是一向清高的汐元拉下脸，成功拉来两个人，赚了1000个运动币，提现了1块钱。

然后，提现的时候看到如下规则：

卧槽，第二笔提现需要满10元才行？！然后再下一笔得满20元？！

还有，一定时间没登录，运动币和余额都会被清除？！！

超过100元体现邀请好友总数需超过10人？！

总结一下，很明显，这些规则就是强制要求你去拉人头嘛。

所以这哪是什么运动赚钱软件，分明是打着运动幌子拉人头的软件嘛。

不过这也激发了汐元的兴趣，拉人头这东西，定性很微妙啊！这类软件都是这样吗？

于是汐元又下载了几款类似的软件：

软件B是声称看短视频可以赚钱的。和软件A差不多，只刷短视频你几乎赚不到多少用于提现的“元宝”，而且你刷一段时间就会发现，刷视频每天奖励的元宝是有上限的。

▲截图来自知乎网友

系统也提供了一些翻倍赚取元宝的方法，但这些本身要消耗大量元宝，而且你还不一定能赚到，因为是挑战类的。

能够赚现金的，还是拉人头。

汐元按照规则拉了两个人，但是不知道为何，奖励愣是没到账。

另外，这款软件在提现方面也是设置了重重门槛，例如提现1元需要连续登录5天，提现10元需要连续登录20天等等。

关键是，当你提现时，会随机出现验证身份的提示：

▲图片来自知乎网友

我靠，银行卡号和预留手机号都要提供？！！

要验证身份的不仅是软件B哦，还有一款软件C也需要验证身份，他们更牛批的是，实名认证还需要交1元钱。

1元钱对汐元来说可能不多，但是如果每个用户都贡献1元钱，对平台来说意味着什么相信大家都清楚。

最后汐元还下载了一款软件D用了用，这个是看小说赚钱的，套路和上面几款也差不多，10000个金币可以兑换1元钱，真想赚点钱？看小说是不行滴，你得拉好友。

汐元只能说，坑爹！

为什么这些坑爹的软件还有那么多人用呢？汐元觉得，可能和他们的广告有一定关系。

大家感受一下他们的广告：

看了广告，你可能以为这软件真的就是走两步，然后手机哗哗哗提示钱到账的那种。而且广告上一天能赚个百十来块钱。

加上感染力极强的尬演，别说不明就里的中老年用户了，就是汐元，也差点信了。

而且，这种诱导、强制用户去拉人头发展下线的行为，已经被几大官媒定义为“涉嫌传销”。

更重要的是，汐元上面提到的某款软件，已经被立案调查。这问题就严重了。

总之，汐元建议大家，如果身边有人，特别是长辈，真的在沉迷这类软件，请让他们知道，并劝他们速速了断。



就算最后真的没有什么法律层面的风险，毕竟时间这么宝贵，何必浪费在这样的事情上面呢？





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