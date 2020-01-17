系统做得好环保同样行！微软将投资10亿美元创立“气候创新基金”

微软周四表示，该公司的目标是到2030年时使其从大气中消除的碳超过该公司排放的碳，并希望到2050年时能从大气中消除足够多的碳，足以与该公司有史以来的所有直接碳排放相当。

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，企业需要为人类和地球的问题创造出有利可图的解决方案。他说道，从过去10年的经验教训来看，不遵守这种原则的技术可能是弊大于利的。盖茨表示，必须开始抵消气候变化的破坏性影响，并补充称如果全球气温继续有升无降，那么后果将是毁灭性的。



这家软件巨头计划到2030年时将其整个供应链的碳排放量减少一半以上，其计划的内容包括成立一个“气候创新基金”（Climate Innovation Fund），这个基金将在未来4年时间里投资10亿美元以加快除碳技术的发展。微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）表示，这项计划“到2030年时将会需要今天并不完全存在的技术”。他补充称，微软还将扩大向旗下各个业务集团收取的一项内部费用以控制碳排放。

微软的目标是到2050年时消除足够多的碳，足以与该公司自1975年成立以来的所有碳排放相当，其中包括来自公司用车等来源的直接排放以及来自用电的间接排放。

此前，全球最大电商公司亚马逊去年作出承诺称，到2040年时该公司将会实现“净零碳”，并将从一家初创公司购买10万辆电动送货面包车。换而言之，微软计划比亚马逊早10年实现净零碳排放，不过这在一定程度上是由于该公司的碳排放比亚马逊低约三分之一。

微软预计，2020年该公司将排放1600万吨二氧化碳，其中包括商务旅行等活动的间接排放。

一直以来，微软和亚马逊都受到激进的科技从业者的抨击，他们要求这两家公司停止向石油和天然气公司提供技术。微软在2017年宣布了一项多年期协议，将向美国能源巨头雪佛龙出售云服务。微软周四发布博文，重申了与石油和天然气公司合作的承诺：“现在的当务之急是要让能源公司转型，包括转向可再生能源，还有碳捕获和储存以及直接空气捕获等负排放技术的开发和使用等。”