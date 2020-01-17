中国互联网竞相发红包抢用户，有多少能留下？

据港媒《南华早报》报道，中国科技公司纷纷为即将到来的农历新年投入数十亿元虚拟红包，以期在新年假期期间抢占更大的互联网流量份额。

抖音周二启动了红包活动，用户可以分享价值20亿元的现金红包；Baidu也在周三启动了相应活动，在传统春节期间向用户发放5亿元的红包。

作为中央电视台春节联欢晚会的独家“红包”合作伙伴，抖音的竞争对手快手将为此花费10亿元人民币。阿里巴巴也为支付宝用户准备5亿元现金红包，并在淘宝上为消费者提供了高达20亿元的补贴。

随着以智能手机为基础的移动支付服务拓展开来，用红包分发现金的传统做法开始更多地转移到网上进行。中国的许多公司经常举办红包促销活动，向用户发放现金或回扣，消费者可以通过移动应用“抢”到这些钱。

中国农历新年假期为互联网公司提供了巨大的流量市场。去年，中央电视台春节联欢晚会吸引了超过11亿观众，是全国观看人数最多的电视节目。

字节跳动和Baidu等科技公司正在充分利用虚拟红包活动，在各自的互联网生态系统中提升用户流量。字节跳动旗下的8个应用程序都将参与抖音发起的红包活动。

分析人士说，在节日期间送钱是快速增加用户数量的一种经济有效策略。

业内表示：“用户增长幅度可能在短期内出现大幅跃升。“但他们不能简单地发钱……他们需要有策略来留住用户，”

2015年，阿里巴巴旗下支付宝和腾讯旗下微信率先推出了虚拟红包，这引发了一场争夺消费者的大战，用户争相利用自己手中的智能手机尽可能多地获取免费红包。从那以后，中国传统新年的发红包活动开始趋向于无现金化。现在，像微信和支付宝这样的在线应用程序已经成为人们想要收集最多红包的战场。