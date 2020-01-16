百度阿里快手们春节争相撒红包，微信笑而不语默默数钱

1月16日，春节将至，一年一度的春运已经开始，今年过年除了猪肉更贵了，快递费上调了，连出租车都要涨价啦！据说全国已经有13个城市春节期间上涨出租车费用，加价2-10元。

辛辛苦苦一整年，发现没存下什么钱。

不过，好在互联网公司们的春节撒红包还是如期而至了。

上周百度、阿里系、快手等的春节红包玩法科普就已经拉开帷幕，这周腾讯系的微视也提款10亿要来发红包。

大伙儿仔细研究研究浩繁的抢红包规则后还是能薅上一些羊毛的。（后面会有各家的抢红包攻略，供参考）。

过年发电子红包这一玩法，最早起源于微信。2014年春节微信推出的新年红包，打了电子支付领域的老大哥支付宝一个措手不及，马云点评微信此举堪称“珍珠港偷袭”。

今年，微信没说要发红包，进化到“收红包”了。

上周，微信上线了一款收费的微信红包封面开放平台，专门面向企业、政府、媒体和其他组织开放注册，可以理解为这是一款to B的产品。定制企业按封面个数向微信购买定制封面，封面价格人民币10元/个，100个起订。

在其他大厂的红包产品经理使出浑身解数摆弄出花式抢红包玩法时，微信已经开始出售“红包皮”默默数钱了。

只能说微信这手红包玩的真是666。

下面各家的抢红包攻略来了，供参考：

《超40亿现金！春节薅羊毛最全攻略+秘籍》