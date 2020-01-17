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角色互换：《英雄联盟》G2战队Perkz与Caps将互换位置

2020/1/17 9:36:10来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月17日消息 据美国媒体ESPN报道称，G2电子竞技俱乐部英雄联盟分部选手Perkz与Caps将正式交换位置，Perkz回到中路，Caps则将在1月24日对阵MAD Lions的比赛中首次以AD的角色亮相。

G2联合创始人ocelote在周四的一次采访中向ESPN证实了这一消息。

▲ESPN

ocelote表示，这一举措效果是双向的。要么根本不管用，这种情况下Perkz与Caps将在夏季赛重新交换位置；要么就很有效果，无论我们选择什么（英雄），都没有人知道他会去哪里。

Perkz和Caps互换角色是在S9全球总决赛闭幕后。这两位选手在社交媒体上开玩笑地称可能互换而引发网友的猜测。在S9全球总决赛中，来自LPL赛区的FPX战队击败了G2，阻止了这支欧洲队伍完成英雄联盟大满贯赛事的步伐。

2018年11月，G2签下了当时Fnatic的中路选手Caps。而Perkz被认为是欧洲最好的中单选手之一，他放弃了这一位置，并以AD的身份征战2019赛季。

这一变化使G2取得了突破性的一年，收获了两次联赛冠军，并在5月举行的季中冠军赛夺魁。

如今，Perkz与Caps互换位置，也许便是G2想用他们自己的方式，诠释“如果我俩角色互换，我会让你看看什么叫残忍”。

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关键词：英雄联盟

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