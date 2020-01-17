评估技术风险！消息称欧盟将在公共场所禁止人脸识别5年

北京时间1月17日消息，据外媒报道，一份有关人工智能“白皮书”的草稿显示欧盟正在考虑制定新的法规，从而约束人工智能的开发者，确保这些现代科技以合乎伦理的方式开发以及使用。

欧盟的主管部门计划在那些“高风险部门”实施那些新的法规，比如医疗健康、交通运输等领域，建议欧盟里的成员国能够升级涉及到安全、责任判定的法律。欧盟有望在今年2月中旬公布相关的文件，最终的版本也有可能有所变动。

这个“白皮书”也是欧盟努力追赶在人工智能领域取得进步的中国、美国的一部分工作。但是从某种程度上来说，这会提升欧洲的价值标准，比如用户的隐私权。尽管如此，一些批评者长期以来都在争论，像欧盟这样严厉的数据保护法律阻碍了他们在人工智能领域的创新，欧盟官员表示，他们会在各地区协调这些法规，这会促进欧盟在人工智能领域的发展。

此外，欧盟也在考虑为政府当局、公关机构部署人脸识别技术的新义务，以及在公共场所使用包括人脸识别等诸如此类系统的更多的实施细则。这些条款表明，这几年在公共场所禁止公营、私营机构使用人工识别的技术，从而留有时间去评估这些技术所带来的风险。

欧盟文件称：“在这些现有规定的基础上，未来的监管框架可以更进一步，包括在公共场所使用人脸识别技术的有时限的禁令。”欧盟委员会表示，在为期3至5年的禁令期间，“可以确定和制定评估这一技术的影响和可能的风险管理措施的健全方法”。

欧盟表示，在欧洲，人工智能已经受制于欧洲各种各样的条例，包括隐私权、非歧视性的基本权利等规定、产品安全和责任赔偿法律等规定，但是这些规定也许并没有完全覆盖到这些新技术所带来的所有特定的风险。比如，产品安全的法规目前并不适用于基于人工智能的服务项目。