微信公众号文章支持发放定制红包封面，每篇最多插3款

据微信官方消息，公众号文章现在也可以发放定制微信红包封面。

在上周的微信公开课Pro中，张小龙透露，“春节即将到来，我们在红包上，也有一些新的创造，也可能吸引你来发挥你的创造力。”而后微信方面宣布，微信红包封面开放平台正式上线。

据介绍，只要在微信公众号认证过的公众号，无论企业、政府、媒体或其他组织都能在微信红包封面开放平台注册、登录，设计个性化的红包封面样式。在新增的封面故事中，红包还支持5个图片、视频的展示，而定制方可以在封面故事个性化讲述，文化理念或创作封面背后的故事等。

现在，公众号文章也可以发放定制微信红包封面。红包封面购买成功后，就能在编辑图文消息时添加“红包封面卡片”，发放定制红包封面。当群发图文消息后，读者就可以在文章中直接领取微信红包封面了。

目前，微信红包封面开放平台仅支持认证过的公众号使用相关服务，已在微信红包封面开放平台定制并购买红包封面的认证公众号，可向读者发放红包封面，发放的红包封面需要支持多人领取，且未指定领取用户。同一款封面只能在同一篇文章中插入一个卡片，每篇文章最多可以插入三款红包封面。

此外，微信方面表示，微信红包封面开放平台是付费定制的平台，定制方付费获得定制红包封面设计的服务，读者可免费领取。定制方可以按封面个数来购买定制红包封面，一个封面可以发给一个读者。也就是说，购买100个红包封面，可以发给100个读者。