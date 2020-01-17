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小米有望被纳入恒指，股价涨近7%市值破3100亿港元

2020/1/17 14:34:46来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

1月17日消息，小米午后股价拉升涨近7%，市值突破3100亿港元。自纳入港股通以来，内资疯狂买入，小米股价暴涨49%。近期随着小米有望纳入恒指，小米股价再度炒高。

近期，恒生指数公司发布恒指纳入同股不同权公司及第二上市公司的咨询文件，投资者憧憬阿里巴巴（9988），美团（3690）及小米（1810）等股份最快在5月有望被纳入恒指，若成事的话，可望吸引更多主动及被动资金跟进相关股份，对其股价产生利好影响。

港股通数据显示，内资疯狂买入小米，自2019年10月30日以来，内资买入小米已经9.036亿股，持股市值110.42亿元。内资最新持股高达5.17%。

中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，2019年港股TMT板块表现亮眼，多只个股跑赢恒指50%以上，多为业绩改善伴随估值提升。我们认为，随着业绩改善确定性增强，主要板块估值提升可持续，2020年市场将维持以业绩为主导的风格，并偏向于给予业绩增长确定性较强的企业更高估值。考虑到中国5G商用后，小米快速将5G手机推至2000元人民币以下、5G套餐仍有降价空间、手机厂商推出产品较为积极等因素，我们认为5G换机潮有望提前，建议关注积极备战5G的小米集团-W（1810 HK）。

此前小米集团董事长雷军有份投资的小米扫地机械人生产商石头科技，获批注册内地科创板，将成为首间在上海科创板上市的小米生态链企业，亦是继在美国挂牌的华米及云米后，小米生态链下的第三间上市公司。

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关键词：小米

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