微信消息自动亮屏显示，一张图看懂小米手表“第二次OTA升级”内容

IT之家1月17日消息小米手表第二次OTA升级1月17日中午12:00起-1月22日，六天内更新将陆续推送全部推送完成。更新亮点包括：新增身体能量监测功能，新增呼吸训练功能，新增压力监测功能，新增收到消息自动亮屏并显示信息内容。

①新增身体能量功能：综合监测身体数据，助你快速调节

②新增压力监测功能：24小时监测压力值，快速恢复良好状态

③新增呼吸训练功能：科学的引导呼吸，快速缓解疲劳、焦虑

④优化通知展示：微信消息自动亮屏显示，一目了然；

下面是一图看懂更新内容：

小米手表采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，44mm表盘像素密度为326PPI，支持长亮微光模式，拥有标准版和尊享版两个版本，价格分别为1299元和1999元。

小米手表采用四曲面玻璃镜面设计，配备铝合金磨砂表框，拥有陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，内置全功能eSIM芯片，支持独立接打电话和上网，支持联通、移动、电信三大运营商。

小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，36小时续航；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供100款品质表盘主题、能下载App；支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘。

小米手表内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。此外还内置全功能小爱同学、欧洲赛级运动算法“FIRSTBEAT”，支持VO2max最大摄氧量分析、10种专业运动模式等。