台积电否认受美国施压去美国设厂

1月17日下午消息，针对美国施压台积电在美国设厂的报道，台积电董事长昨（16）日表示，台积电并未受美国施压去美国设厂，不过台积从未排除到美国设厂生产的计划，只是现阶段没有任何的定案，未来也会继续评估。

1月15日，《日本经济新闻》援引消息人士曝料，美国当局正加强对台积电的施压，要求后者在美国大选前做好决定，是否可以赴美设厂，并在美国本土生产军用芯片。

目前，台积电已负责代工美军F-35战机搭载芯片，但生产环节集中在台湾本岛。美方如今要求台积电将产线牵至美国本土，理由还是“基于国家安全角度”考虑。

对此，据台湾地区《经济日报》报道，台积电董事长刘德音16日主持说法会时表示，台积电并未受美国施压去美国设厂，台积电一切都会视客户的需求，产品要在哪里生产，完全看市场的需求与经济环境，没有特别的压力要台积电在哪边设厂生产。

不过，刘德音强调，台积从未排除到美国设厂生产的计划，只是现阶段没有任何的定案，未来也会继续评估。目前，在台湾生产最具效益，未来还是会以台湾为首选。

台积电财务长黄仁昭表示，去年台积电在大陆市场有相当大的成长，今年也会持续，尤其是5G和AI，中国客户是很大驱动力。目前台积电的400多个客户，先前统计中国客户占四分之一，现在也没也太大改变。