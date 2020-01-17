受5G与AI应用发展驱动，台积电迎史上最旺第一季度

1月17日消息，据台湾媒体报道，台积电昨日预告，受5G与AI应用快速发展驱动，本季将是台积电历年最旺的第一季度。

台积电第四季度财报显示，该公司第四季度营收为103.9亿美元，同比增长10.6%。营业利润率为39.2%。台积电预计今年第一季度营收在102亿美元至103亿美元之间。

台媒预计，台积电今年营收有望达到新台币1.2万亿元（约合401亿美元），较去年增长新台币2000亿元。

台积电对今年全年成长信心十足，总裁魏哲家预计，今年全球晶圆代工产值成长17%，台积电受惠5G和AI驱动，7nm、5nm等先进制程需求强劲，有信心今年营运优于产业平均。

魏哲家表示，台积电四大技术平台：智能手机、高效能运算、车用电子和物联网，今年都会强劲成长，其中以智能手机、高效能运算相关芯片动能最强，增幅均逾二成；车用电子和物联网芯片增幅也达15%。

魏哲家表示，全球5G基础建设动能日益强劲，预估今年5G手机渗透率可达15%，但拉升速度将比4G快。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通、华为等等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。