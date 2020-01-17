沈炜年会演讲：vivo的初心

IT之家1月17日消息 在近日的vivo年会上，vivo创始人沈炜发表了《vivo的初心》的演讲，在演讲中，沈炜表示，vivo坚持海外市场各战区的大力投入，让我们最新月份的海外销量首次超过了中国销量，印度线下已经达到份额第一，印尼及东南亚快速增长，南亚、中东非、俄罗斯、亚太稳步推进。在年会上，沈炜确认，2020年vivo将要开拓欧洲市场。

在年会的致辞当中，沈炜强调，“不忘初心，重走创业路”，应该成为vivo每个阶段，始终坚持的精神和原则。沈炜也多次提到了“本分”一词，实际上，“本分”也是vivo企业的文化和价值观。

沈炜认为，vivo的初心就是不忘本，本就是vivo本分的文化与价值观。它支撑我们企业走过了25个春秋：因决定果，埋头种因，果水到渠成。因就是首先做正确的事，并力求把事情做正确。沈炜在演讲中表示，尽管2019年中国市场遭遇了一定挑战，但我们相信，只要我们回归本分文化之初心，回归做正确事情和把事情做正确的轨道，保持战略自信，抵御住诱惑等一切干扰，坚持以消费者驱动和设计驱动来做好产品，坚持服务好消费者，零售商，导购员这3类人，就一定能够再创中国市场的辉煌！

下文为沈炜年会演讲节选：（来自vivo公众号@坚守本分）

刚刚过去的2019年对vivo来说是非常有挑战但却不平凡的一年，我们对于企业核心能力的长远投资逐渐开花结果。

我们坚持通信基础专利的投入，让企业在5G专利池里有了一席之地，并领先推出了3款5G产品；

我们坚持基础技术研发的投入，让我们在全球9地的研发中心吸纳了世界范围内的优秀人才；

我们坚持核心技术创新的投入，开始向产业链更上游突破，参与了高性能SoC的联合研发，并初见成效；

我们坚持先进制造领域的投入，大力推行智能自动化生产，让全球5个制造基地达到年产近2亿台手机的能力；

我们坚持海外市场各战区的大力投入，让我们最新月份的海外销量首次超过了中国销量，印度线下已经达到份额第一，印尼及东南亚快速增长，南亚、中东非、俄罗斯、亚太稳步推进，欧洲今年也会启动，vivo全球化进程进入新的阶段；

另外，我们孕育多年的iQOO在2019年推向市场，它承担着vivo大力拓展线上人群的使命，并已取得不俗的成绩。

同时，过去的2019年，也是值得反思的一年。

面对困难和压力，我们更要时刻对自己发问：

面对行业竞争，我们能否保持清醒的头脑，不盲从盲动，做更好的自己？

面对品牌塑造，我们能否对品牌发展方向保持清晰的认知，让品牌成为产品的战略牵引？

面对竞争压力，无论市场环境如何变迁，我们是否一如既往坚守消费者导向，高度重视用户体验？

面对中国市场的渠道和终端压力，我们如何才能不忘初心，保持创业时的斗志和信念？

不忘初心，重走创业路

“不忘初心、重走创业路。”是我11月在印尼出差时，回看中国市场，提出来的口号。我们的初心是什么？

我们的初心就是不忘本，本就是vivo本分的文化与价值观。它支撑我们企业走过了25个春秋：因决定果，埋头种因，果水到渠成。因就是首先做正确的事，并力求把事情做正确。

我们企业健康长久的愿景，建立在我们永远要让四个直接利益相关者共同happy的使命基础上，而唯一正确的可持续之道，就是要提升品牌、产品、服务在消费者心目中的感知价值。我们最核心的工作就是做好vivo的产品与品牌，这是解决一切问题的关键所在！

不忘初心，就是不忘本分，不忘永远追求构建利他共赢的统一战线。对大家任何不开心不快乐的事情，我们不能视而不见。

不忘初心，就是不忘本分，不忘持续提升感知价值，做好产品与服务，给用户提供为何要选择vivo产品的心动理由。在品牌的战略牵引下，建立vivo特有的品牌心智，是我们最大的责任与义务，是vivo几万人在一起的最大价值与追求。

我们要坚决反对追求独乐而应只求众乐，我们要坚决反对短视仅求一时输赢，而应放眼长远追求可持续的健康长久。我们要坚决反对做产品时的参数驱动、竞争驱动、自我驱动，而应回归到消费者驱动、设计驱动。

我们的初心就是vivo人的3个梦想：第一，建立世界一流的企业文化与价值观，这是我们一切一切的前提！第二，为用户提供科技时尚，令人惊喜，世界一流的极致产品与服务，这是我们存在的价值！第三，建立世界一流的令人尊重的伟大品牌，这是我们梦寐以求的渴望！

文化是前提，产品是路径，品牌是结果！以用户为导向，以产品为核心，做让全球用户心动，惊喜，热爱，追随的科技时尚的极致产品，就是我们大团队的初心！

我们的3个梦想，从未与挣钱相关。

实现梦想，摆在我们面前的仍然只有一条正确的平常心之路，任何时候任何阶段把这条路永远看成是创业路，用空杯清零的心态，用无所畏惧的勇气，用敢于亮剑的精神，用本分平常心的理念，用心无杂念的无欲，用再造组织焕发战斗力的决心，去思考、去对待、去审视、去奋斗，才能离我们的终极目标更近。

上个月，我在印尼印度出差，每到一处，无不感受到两印团队嗷嗷叫战，处处亮剑，在艰苦困难仰攻不利的环境下，不气馁，愈战愈勇，体现了当年007创业精神！

我在印度时，参加了当地团队的5周年年会，感慨为什么印度的团队，能够在条件、资源、能力、实力等都不如国内的情况下，依然迸发出愈战愈勇的斗志，并取得很好的成绩？

正因为这些地区的艰苦，正因为团队的空杯清零心态，激发了他们二次创业的拼搏精神，这种精神值得所有vivo人特别是国内同事学习。我们必须坚持vivo一贯的，如履薄冰，战战兢兢，谦逊低调，戒骄戒躁，战略自信，坚持本我的风格不变。

“不忘初心，重走创业路。”应该成为我们每个阶段都坚持、践行的口号和精神。

“消费者驱动和设计驱动”

世界看似纷繁复杂，但对于vivo人来说却很简单。我们本分的方法论，告诉我们永远要抓住事物本质。只要我们可以让4个直接利益相关者持续happy，我们就能够实现健康长久，基业长青。

在4个利益相关者中，消费者happy是前提。满足各目标消费者的需求，让他们永远感到Happy，是要长远解决的课题，正确的方法只有一个，就是持续提升品牌，产品与服务的感知价值。

2019年年底，我们提出坚持“以消费者驱动和设计驱动”的原则来做好产品，这是提升产品感知价值的方法论。从我们企业近25年的历程来看，遇到困难往往都是没有坚持消费者导向和设计导向所致，而历次转危为机，恰恰来自于i288、i268、i泡泡、青花瓷、X1、X3、X5这些英雄产品。

它们都是以消费者驱动和设计驱动来做好产品的代表，从而真正引领行业。

消费者驱动和设计驱动不应该只是停留在口头上，而是要言行一致地践行。未来，我们将会用vivo、iQOO、NEX三条品牌线去服务更多的目标消费者。我们需要拿出更大的使命感与冲劲，用更加挑剔的设计眼光和极致的设计追求，做出让用户心动，惊喜，热爱，追随的科技时尚的极致产品。

“以消费者驱动和设计驱动”同样对品牌提出了更高要求，vivo人的三大梦想之一就是建立世界一流的伟大品牌。伟大的品牌不是一蹴而就，但也都是用心，高标准严要求去追求和经营的，都要思考自身在消费者脑海里最终想要去的地方。

“产品是因、品牌是果，品牌是产品的战略牵引”。品牌和产品密不可分，品牌更需要战略前置，明确最终想要去的地方，给产品迭代的路径指引方向，而产品的路径实施又持续地为品牌战略添砖加瓦，为最终品牌心智的达成贡献力量。

“More Local，More Global”

2020年，我们就要开拓欧洲市场了。在全新启动的地区，vivo在消费者心目中仍是个全新品牌。切忌带着其他区域市场成功者的心态来运营，一切都要从零开始。

vivo的国际化战略是“More Local，More Global”，尊重本地市场、尊重本地文化、尊重本地人才，只有这样本地消费者才有可能眷顾你。

尽管2019年中国市场遭遇了一定挑战，但我们相信，只要我们回归本分文化之初心，回归做正确事情和把事情做正确的轨道，保持战略自信，抵御住诱惑等一切干扰，坚持以消费者驱动和设计驱动来做好产品，坚持服务好消费者，零售商，导购员这3类人，就一定能够再创中国市场的辉煌！

当然我们要深知，这一过程可能既艰巨又相对漫长，我们乐意面对各种挑战！

2020年是vivo成立的第25年。如同以往，我们要不忘初心，不忘本分和平常心，胸怀vivo人的三个梦想，永远在持续创业迎接新挑战的路上。也如同以往，我们永远保持着一颗快乐的心，快乐是人类的终极追求。

在此，我衷心地祝愿我们的企业永续经营，基业长青，快乐永驻！