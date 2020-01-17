中国音频行业第一股荔枝今晚上市，赖奕龙：自强则万强，今年有望全面盈利

1月17日晚间消息，UGC音频社区荔枝（原荔枝FM）今晚在纳斯达克挂牌上市，股票代码“LIZI”，IPO发行价确定为11美元，取发行价区间11美元至13美元的下限，共发行410万份ADS，首次公开募资额为4510万美元（未包含超额配售权部分），正式成为中国音频行业第一股。按照11美元/股的首发定价，荔枝IPO估值约为5.2亿美元。

2013年创立，六年创业，荔枝终于迎来了敲钟时刻。

在敲钟之前，荔枝创始人、CEO赖奕龙在现场连线环节回答了新浪科技等媒体的提问。

赖奕龙：要求公司每个人学习《深度学习》并考试

提到创业至今，能促成荔枝上市最关键的因素，赖奕龙表示，一路走来团队是最重要的，“需要坚定的队友、价值观一致的同事一起走过来，才能克服一些困难。我在内部常说的一句话是自强则万强，凡事都要向内寻求答案。”

荔枝招股书中提到，将把募集到净资金的40%用于开发创新产品，30%用于投资人工智能技术的应用，10%用于拓展海外业务，20%用于一般企业用途。

赖奕龙认为，充分相信荔枝将能够进一步通过技术赋能音频社区，创新音频产品形态并拓展新的商业模式。

在公司，赖艺龙会要求每个人都要学习《深度学习》这本书，并进行考试。他认为，在荔枝，不管是不是技术的同事，都要懂一些基本的AI知识。

谈到在AI领域的未来规划，他表示，目前荔枝从内容创作、录音，到节目上传、分发都已经用到了AI技术。未来将迎来IoT+5G的时代，AI在其中非常重要，可以赋能内容创作者，也可以让内容活跃度更高。

“我选资本，从来不是选给价最高的，而是选最优、最有耐心的”

此外，赖奕龙也提到，不会因为技术的变化就去凑热闹或者短期投机，而是要坚持“长期主义”。

他认为，所有事都有所谓的红利期和投机期。但长久来说，即使当时成功了、得到了，这只能让你高兴一下子，它始终会爆破。投机像进赌场，赢得再多，迟早要还。如果你为了短期投机，而放弃了应长久努力的东西，损失将巨大。

“我记得A股很火时，有人在A股资本运作很成功，还通过质押股票的方式滚大雪球，放大杠杆，资产瞬间涨了几十倍。但如今，许多A股公司的老总却如同坐过山车一般，从去年几十亿身家，一下子跌至几亿身家。”

赖奕龙表示，过去几年，资本摧枯拉朽般一扫而过，催生出了O2O浪潮、共享出行等模式，这种资本驱动的创业，甚至常常每月上演一次疯狂。

“如今，潮水开始渐渐退去，才能看到究竟谁在裸泳。我很早便意识到资本的影响力非常大，创始人享受了资本带来的快速增长，就很难寄希望于完全独立发展。

所以我选资本，从来不是选给价最高的，而是选最优、最有耐心的。资本肯定有资本的好处，但是资本与创始人站的角度肯定不一样。当企业遇到困难时，到底是听资本的，还是听你的？很难说。

所以，企业如果想要坚守自己的初心，做正确的事，不完全依赖于资本，时间肯定会更漫长，需要坐冷板凳。企业不要以融资论胜败，从第一代互联网开始，融资最多的企业反而基本已经消失了。因为，钱是有代价的，钱也很容易让人心态受到影响。”

赖奕龙最后提到，正因为如此，自己最为敬佩顺丰创始人王卫，顺丰成立20多年来，一路风风雨雨，经受了多少冷漠和困难，但王卫却一直坚持将企业做到很大，口碑很好。“而我所欣赏的步步高、OPPO、VIVO，其核心文化也只有两个字：本分。”

赖奕龙：2020年荔枝有望实现全面盈利

目前，截至2019年11月30日，荔枝平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间，平台月均活跃用户数超5100万，约590万月均活跃内容创作者，超过月均活跃用户总数的11.4%，用户平均月度互动次数约27亿次。

业绩方面，2017年、2018年和2019年前三季度，荔枝分别实现营业收入4.54亿元、7.99亿元和8.15亿元，同比都实现了不错的增幅，但同期净利润的亏损额度分别是1.54亿元、9342万元和1.03亿元。

谈到亏损，赖奕龙现场表示，荔枝其实在2018年就已经基本打平了，只是几百万的战略性亏损。2019年是因为在主播的分成、AI和海外战略上都投入了很多，所以导致了亏损。

“我们的亏损不是因为业务的亏损，而是因为新的投入。随着我们收入规模的扩大，2020年我觉得是可以实现全面盈利的。短期看，我们的收入还是以直播收入为主。”赖奕龙说。

在商业模式上，荔枝以直播社交为主，此外还包括付费内容、粉丝会员、游戏联运、IoT场景拓展等，主要尝试在社区生态里衍生商业化空间。

赖奕龙提到，对于音频领域来说，未来的盈利空间更多会来源于互动、社交、内容付费。荔枝尝试在良性的社区生态里衍生更多的商业化空间，未来会继续深耕UGC社区，同时拓展更多样的盈利模式。