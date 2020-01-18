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估值已达2000亿美元！蚂蚁金服今年会上市吗？

2020/1/18 10:05:07来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，据两名知情人士透露，阿里巴巴子公司蚂蚁金服的顾问正私下就出售股票事宜与潜在买家接洽，蚂蚁金服的估值为2000亿美元，使得这家金融巨头立即成为最有价值非上市公司。

蚂蚁金服在2018年的融资中估值为1500亿美元。另外三名消息人士称，该公司正准备加快首次公开募股(IPO)计划，最终在香港和上海上市。越来越多的人猜测，这家世界上当前最大的“独角兽”公司，正在为今年进行IPO做准备。

知情人士表示，蚂蚁金服的顾问最近就出售股票事宜接触了潜在买家，该公司正寻求在上市前理清股权结构。但蚂蚁金服的发言人表示，该公司还没有IPO的计划或时间表。

另一位知情人士说，2019年年底，蚂蚁金服的少数股票曾在二级市场以2000亿美元的估值进行交易。由于存在保密限制，所有人都拒绝置评。

知情人士指出，有些高管也在出售通过所谓“有限合伙计划”持有的部分股份，这个计划直接受阿里巴巴创始人马云控制。根据国内IPO上市规定，公司的控股股东或实际控制人有3年的股票禁售期，所有他们急于套现。

自从办公空间共享创企WeWork上市失败导致估值暴跌后，全球投资者正在更密切地审视“独角兽”公司的估值。

蚂蚁金服运营着阿里巴巴的支付宝业务，并向支付宝用户提供余额宝和花呗等产品。

在最近与中国证监会的一次会议上，蚂蚁金服的代表讨论了IPO前景和其他事项。但据7位知情人士透露，目前所有计划都未最终敲定。

近期，蚂蚁金服已经申请了新加坡数字银行牌照，它始终在国际上扩展其支付业务，并在东南亚和欧洲投资类似的业务。

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关键词：支付宝蚂蚁金服阿里巴巴

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