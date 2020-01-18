台积电Q4财报会议：智能手机业务占总收入的53％，5G是主要增长动力

近日，台积电发布第四季度财报显示，该公司第四季度营收为103.9亿美元，同比增长10.6%。营业利润率为39.2%。台积电预计今年第一季度营收在102亿美元至103亿美元之间。

台媒预计，台积电今年营收有望达到新台币1.2万亿元（约合401亿美元），较去年增长新台币2000亿元。

台积电召开2019年第四季度财报电话会议。会上台积电CEO魏哲家和副总裁黄仁昭就2019年台积电经营财务状况和未来规划向投资者做了通报与集中解答。

黄仁昭通报说，得益于行业领先的7nm技术在高端智能手机、5G及HPC方面的应用，2019年第四季度，台积电实现营收3170亿新台币，环比增长8.3%。毛利率提高2.6%，达到50.2%。

按行业划分来看，智能手机业务第四季度环比增长16%，占总收入的53%。HPC环比增长6%，占29%。物联网下降4%，占8%。汽车行业保持平稳，收入占比4%。

魏哲家强调，“5G和HPC是台积电的长期主要增长动力。”预计2020年5G智能手机在整个智能手机市场的普及率为10%左右。未来几年，5G智能手机的渗透率将高于4G手机。同时，随着5G技术的飞速发展，海量数据的产生，以及算法的不断改进，一个更加智能化的世界将需要计算能力的大幅提升。带动HPC成为台积电的另一个长期增长动力。

从工艺水平来看，7nm工艺技术继续保持强劲增长，在第四季度占晶圆收入的35%。10nm为1%，16nm为20%。16nm及以下的先进工艺产品收入占晶圆收入56%，高于第三季度的51%。

魏哲家表示，台积电N7进入其增长的第三年，移动、HPC、物联网和汽车应用相关的产品需求非常强劲。他说，“我们的7nm产品将继续保持增长，2020年预计贡献30%以上的晶圆收入。”