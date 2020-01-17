IDC：2023年在中国有15%的教室将被5G技术所改造

日前，IDC发布2020年教育行业十大预测，IDC认为，新兴信息化技术在教育教学中展开全面应用。

预测显示，到2021年，中国25%的高校将投资于5G教育创新中心，测试基于5G的新兴技术的可用性，并建立现场演示工作室以及创建新技术培训计划。

此外，到2023年，在中国，15%的教室将被5G技术所改造——提供更多的沉浸式课程和实时反馈设备，使学生快速获取教学内容并基于内容开展创作，以及支持更多的课外教学。

IDC表示，教育行业的数字化转型仍处于探索阶段，各项新兴技术都被应用到教育数字化转型中。在未来三年中，教育信息化将会再上一个台阶，各种新兴信息化技术都将应用到教育数字化转型中。

以下为IDC教育行业十大预测：

预测一、教室智能化

到2023年，在中国，15%的教室将被5G技术所改造——提供更多的沉浸式课程和实时反馈设备，使学生快速获取教学内容并基于内容开展创作，以及支持更多的课外教学。

预测二、5G教育创新中心

到2021年，中国25%的高校将投资于5G教育创新中心，测试基于5G的新兴技术的可用性，并建立现场演示工作室以及创建新技术培训计划。

预测三、数字化支付

到2020年，中国70%的高校将能够在各种商品和服务（包括学费、在线学习、商品和捐赠）上进行端到端的无现金支付。

预测四、全方位教学渠道

到2024年，中国20%的K-12公立教育机构将认识到课外学习渠道的价值，并开始将其纳入由公立学校带动的全方位教学渠道中。

预测五、区块链资历认证

到2024年，中国20%的高校将提供基于区块链技术的毕业证书、学业证书以及技能证书等验证系统。

预测六、教师数字化技能的提升

为了应对日益重要的数字化教学，到2024年，中国30%的教师将定期接受数字化技能培训，以充分利用数字化的教学方法。

预测七、人工智能辅助教学

到2024年，在中国学校中20%的教学任务将由人工智能系统来完成或者辅助完成。这些人工智能系统是个性化的，重点是解决现实中复杂的教学任务。

预测八、自动化排课系统

到2023年初，中国30%的高校将部署自动化的学校排课系统，以减少排课中发生错误或混乱，并提升排课管理的效率。

预测九、3D打印辅助教学

到2021年，中国20%的学校将采用3D打印技术用于教学中，通过更直观的可视化的样品来增强学习体验，这将促进“科学、技术、工程、艺术和数学（STEAM）”课程上的技能培养。

预测十、安全校园

到2020年，中国将会有50%的学校投资建设安全校园，建设诸如访客管理系统和闭路电视监控系统（CCTV）等，并加强下一代网络安全，提高校园安全水平。