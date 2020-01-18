内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Galaxy S20/S20+/S20 Ultra最新正面渲染图曝光，和S10系列比较尺寸

2020/1/18 16:08:45来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家1月18日消息 三星Galaxy S20系列手机将于今年2月正式推出，一同亮相的还有三星新款可折叠手机三星Galaxy Z Flip。目前phonearena制作了三星Galaxy S20、三星Galaxy S20+和三星Galaxy S20Ultra的正面渲染图，并于三星S10系列等手机比较尺寸，可以更好的展示新手机的大小情况。

首先是6.2英寸三星Galaxy S20与6.1英寸三星Galaxy S10相比。新款三星Galaxy S20的尺寸为151.7 x 69.1 x 9.1mm，比Galaxy S10的149.9 x 70.4 x 7.8mm明显更高，更窄，但是更厚。三星Galaxy S10的重量为157g，这也表示并且三星Galaxy S20不会重太多。

6.7英寸三星Galaxy S20 +手机的尺寸为161.9 x 73.7 x 8.9mm，比6.4英寸的三星Galaxy S10 +（157.6 x 74.1 x 7.8mm）更高，更窄，但是要稍厚一些。三星Galaxy S10 +的重量为175g，三星Galaxy S20 +应该会重一些。

最后是6.9英寸三星Galaxy S20 Ultra，尺寸为166.9 x 76 x 10.2mm，看起来比6.8英寸的三星Galaxy Note 10+还要大（162.3 x 77.2 x 7.9mm）。三星Galaxy S20 Ultra更窄一些，这更易于操作。三星Galaxy Note 10+的重量为196g，三星Galaxy S20 Ultra可能会超过200g。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy S20三星Galaxy S20+三星Galaxy S20Ultra

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    