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XDA制作三星Galaxy S20系列手机模型，与部分手机比较大小

2020/1/16 21:17:07来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家1月16日消息 近日频繁出现三星Galaxy S20系列手机的爆料信息，今天XDA-Developers制作了三星Galaxy S20、三星Galaxy S20+和三星Galaxy S20 Ultra的模型，和部分手机进行了大小比较。

▲三星Galaxy S20 Ultra

首先是三星Galaxy S20 Ultra，可以看到这款手机比三星Galaxy Note 10+大一点；这款手机将配备6.9英寸Infinity-O AMOLED打孔显示屏，刷新率达120Hz，分辨率为3200x1440p。

从图中可以看到三星Galaxy S20 Ultra宽度与6.7英寸的三星Galaxy Note 10+大致相同，但高度略高；此外还与三星Galaxy S10系列、一加7 Pro、三星Galaxy Fold等手机进行比较。

▲三星Galaxy S20

随后是三星Galaxy S20手机，拥有一个较小的6.2英寸Infinity-OAMOLED打孔显示屏，刷新率同样是120Hz，分辨率为3200x1440p。这款手机的尺寸看起来与去年的三星Galaxy S10差不多；此外还与谷歌Pixel4 XL和苹果iPhone XS进行比较。

▲三星Galaxy S20+

最后一款手机是三星Galaxy S20+，拥有6.7英寸Infinity-OAMOLED打孔显示屏，其他配置基本一致。可以看到这款手机比三星Galaxy S10 +要稍微高一些，但是宽度更窄握起来应该更舒适，与谷歌Pixel4 XL的尺寸大致相同。

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关键词：三星Galaxy S20三星Galaxy S20+三星Galaxy S20 Ultra

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