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《狂野飙车9》登陆Mac App Store：苹果Catalyst项目，与iOS联动

2020/1/18 16:52:02来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月18日消息 在今年WWDC 2019开幕演讲中，苹果宣布了迈向新阶段的 Project Catalyst项目，该项目能够让开发者更加轻松的将 iPad 应用移植到Mac设备上，当时苹果推广的包含一系列游戏，其中包括《狂野飙车9：竞速传奇》，不过这款游戏一直没有上线，现在，它终于在美国当地时间1月17日上架了Mac平台的App Store，不过目前仅在美区上架。

Project Catalyst是苹果macOS Catalina系统中的一项新能力，自macOS Catalina和Xcode 11开始，开发者可以使用UIKit来创建Mac版本的iPad应用，所以，为iPad应用添加macOS支持也非常简单。不过Project Catalyst不能运行在老版本的macOS中，只能在macOS catalina（10.15）和之后的版本上运行。

在macOS Catalina系统正式推出时，《狂野飙车9：竞速传奇》并没有同步上线，而是出现了延迟，Gameloft表示，《狂野飙车9：竞速传奇》延迟是为了提高游戏体验。现在，基于Project Catalyst的《狂野飙车9：竞速传奇》已经上线Mac App Store，不过大家需要将Mac App Store切换到美区才行。

Mac版的《狂野飙车9：竞速传奇》可以使用Apple ID登录，存档可以自动在 iOS 和 Mac 平台无缝同步。如果对此游戏感兴趣，大家可以等待国行版本的上架。

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关键词：Mac狂野飙车9：竞速传奇

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