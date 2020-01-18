特斯拉50万辆车或有意外加速隐患，美监管部门介入调查

据外媒报道，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)于当地时间周五表示，该机构将开始审查一份请愿书，该请愿书要求NHTSA就特斯拉电动汽车突然意外加速的报告进行正式调查，并要求特斯拉召回50万辆存在隐患的车辆。



NHTSA表示，请愿书涵盖2012年至2019年的特斯拉Model S、2016年至2019年的Model X以及2018年至2019年的Model 3等车型。请愿书引用了“127起消费者向NHTSA提交的投诉，涉及123辆特斯拉汽车。报告包括110起撞车事故，总共导致52人受伤。”

周五晚些时候，NHTSA发布了这份冗长请愿书的节选版本，里面称“特斯拉汽车意外加速的速度远远超过道路上的其他汽车”，并敦促NHTSA“召回从2013年到现在生产的所有Model S、Model X和Model 3汽车”。

请愿书援引了许多媒体关于特斯拉电动汽车意外加速造成撞车的报道，并向NHTSA提出了投诉。特斯拉没有立即置评。

这些投诉报告声称，当试图将特斯拉车辆停在车库或路边时，这些车辆发生了突然加速事件。其他人声称，突然加速发生在交通行驶过程中或使用司机辅助系统时，并导致撞车。

在一份投诉中，一名司机表示，其2015年款特斯拉Model S 85D车型被关闭并锁定，但“几分钟后，车辆开始加速驶向街道，撞上了一辆停着的汽车”。

第二份投诉称，宾夕法尼亚州埃文代尔的一名特斯拉司机在驾车驶入一所小学的停车位时，汽车突然自行加速，并补充说：“它越过了路缘，撞上了铁丝网围栏。”

在第三份投诉中，马萨诸塞州安多弗的一名特斯拉司机在接近她的车库门时，“汽车突然蹒跚向前”，并“穿过车库门，撞毁了另外两个车库门”，直到撞到车库的水泥墙时才停下来。

2019年10月，NHTSA表示，正在评估特斯拉是否应该在当年5月份召回2000辆电动汽车，而不是发布软件升级，以修复一个潜在的缺陷，该缺陷可能会导致2012年至2019年生产的Model S和Model X电池起火。

这份去年9月份提交给NHTSA的请愿书涵盖的2000辆汽车，在5月份接受了电池管理软件升级，以应对一个可能引发非撞车相关火灾的潜在缺陷。提交请愿书的律师爱德华·陈(Edward Chen)在10月份称，他坚信“这个数字远比2000多得多”，评估工作正在进行中。

不久前，NHTSA表示，正在调查12月29日一辆特斯拉Model 3在印第安纳州发生的事故，它与一辆停着的消防车相撞，并导致一名乘客死亡。这是NHTSA的特别车祸调查项目接手的第14起涉及特斯拉车辆的车祸，他们怀疑这些车辆行驶中激活了该公司所谓的Autopilot或其他先进司机辅助系统。

2月25日，NHTSA将召开会议，确定2018年一辆特斯拉Model X在加州山景城发生致命车祸的可能原因。事故发生时，司机正在使用辅助驾驶系统。