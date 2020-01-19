百度：全年联动警方抓获网络黑产犯罪嫌疑人数百人

1月19日消息，近日，百度对外公布，针对危害百度生态的流量劫持、侵犯用户隐私、黑SEO等乱象，百度强化线上线下综合治理方案，全年联动多地警方共同抓获黑产犯罪嫌疑人数百人。

据了解，自2017年底，百度收到了很多用户的投诉，反馈在使用手机网页版百度搜索点击某条搜索结果之后，再点击浏览器的返回按钮返回搜索结果页面，此时无论点击哪个搜索结果或重新搜索任意关键词，都会进入到包含某些特定广告的页面，这其中甚至含有一些非法内容。

在收到用户的反馈之后，百度内部跟进并且查明了这是一个典型的“回退劫持”行为。涉案网站以“客服精灵”为旗号实现霸屏和回退劫持服务，同时，涉案公司还从事在“假百度”里修改竞争对手网站客服信息以截取客户、抓取用户手机号码等个人信息的违法行为。2019年6月，法院以犯破坏计算机信息系统罪对涉案4人进行了判决，他们分别被判处有期徒刑1年9个月至1年11个月不等。

2018年，百度收到用户投诉，称其在使用百度搜索功能后即接到了广告推销电话。经过详细的内部调查，百度找到了黑产团伙以及恶意营销网站窃取用户隐私的相关线索，并报案至西安警方。警方最终抓获了一个以售卖窃取隐私代码接口给恶意营销网站的黑产团伙，截至被抓获时他们已经非法获利1000余万元。2019年11月，涉案的沈某、杜某因犯侵犯公民个人信息罪均被判处1年以上有期徒刑。

此外，百度还帮助佛山警方破获了以制作虚假客服信息、恶意SEO、篡改网站页面信息等为主要犯罪手段的网络诈骗黑产团伙，抓获犯罪嫌疑人63名。

百度相关负责人表示，百度对于网络黑产的治理是持续不断的。当前，百度生态面临的网络黑产行为主要包含电信诈骗、侵犯公民个人信息、流量劫持、恶意程序、DDoS攻击和侵犯商业秘密共六种。这些类型的黑产犯罪行为，在近年来百度联合警方开展的打击行动中已经被打掉多个。

百度相关负责人还介绍，为了应对网络黑产行为，百度目前构建了“监测预防-实时处理-联动打击”三位一体的黑产排查治理体系：首先，百度建立了完备的“网络黑产监测与检测系统”，可以及时发现黑产行为和信息；其次，百度内容安全中心会对监测到的被黑产控制的风险内容进行实时的处理；最后，百度还积极联动警方侦办相关黑产案件，从犯罪源头上给予打击。