《哈佛商业评论》“2019全球AI公司五强”出炉，百度成唯一上榜的中国企业

1月15日，国际商业管理权威媒体《哈佛商业评论》重磅发布“2019全球AI公司五强”榜单，上榜企业包括谷歌、苹果公司、微软、百度和亚马逊。其中，百度位列榜单第四，成为唯一进入全球五强的中国企业，展现了中国AI领军者的强劲实力。

据了解，《哈佛商业评论》历经三个月的时间，针对人工智能行业和企业的200名公司负责人、创办人、管理者及普通员工展开调查，同时访谈了全球主流的咨询机构专业人士及各行各业人工智能转型专家，结合主题调研及相关评分，最终从亚马逊、阿里、百度、Facebook、谷歌、华为、IBM、微软、腾讯等一系列国内外知名企业名单中，遴选出2019年全球AI公司五强。

《哈佛商业评论》表示，最终入选榜单的五家公司凭借他们在人工智能技术、商业化及生态方面的能力脱颖而出，引领了这一波人工智能技术在全球范围内的商业落地、发展和变革。

《哈佛商业评论》认为，百度是全球领先的人工智能平台型公司，是中国AI领域投入最早、技术最强、布局最完整的企业。百度大脑是中国唯一的软硬一体AI大生产平台，在语音、视觉、知识图谱、自然语言处理等核心技术层面保持世界领先水平。以智能云为载体，百度正在积极推动AI应用落地，广泛落地应用于金融、客服、城市、医疗、互联网、工业等领域，成为中国产业智能化的引领者。百度还打造了中国最大的对话式人工智能操作系统小度助手，小度系列智能音箱出货量位居全球第二、国内第一；并拥有代表中国最强自动驾驶实力的Apollo，在车联网、智能交通等领域拥有完备的解决方案。目前，百度AI在专利数、飞桨深度学习开源平台、AI日调用量、开发者生态规模、Al Cloud等各方面都位列中国第一。

“场景化是AI的下一步方向”，《哈佛商业评论》表示，百度等各大平台公司已经摸索出了不少AI商业化场景化落地方向，让AI将切实融入我们的生产、生活，智能革命正在到来。而中国AI“头雁”百度，也在持续夯实AI技术基础、加快AI技术落地和生态拓展的同时，带领中国AI走向世界前沿。