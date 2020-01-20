今日大寒：天气渐回暖，静待来年春天

IT之家1月20日消息 今日22:54:32，二十四节气中最后一个节气——大寒至。大寒后，神州大地又将迎来新一年的节气轮回，天气也开始渐渐回暖。人生的起伏就像四季轮转，严寒褪尽才有大地回春，历经磨练方可破土重生，耐得冬日寂寞，终见三月繁华。“过了大寒，又是一年”，冬天快要过去，春天还会远吗？

进入大寒，寒气逆极，我国大部分地区进入一年中最冷的时期。过了大寒之后，便是下一年的立春。

▲云日历截图，2020年1月20日，大寒。

大寒节气特征

相较于去年大寒节气时，受冷空气影响北方多地出现大雪/气温出现新低，南方多地持续阴雨，今年大寒节气前后我国大部分地区天气都还好。

一般来说，大寒节气，大气环流比较稳定，环流调整周期大约为20天左右。当这种环流调整时，常常伴随有大范围雨雪天气和大风降温。

通过近代气象观测记录了解到，我国部分地区在大寒节气时不如小寒冷，而在沿海少数地方，全年最低气温仍然会出现在大寒节气内。

小寒、大寒是一年中雨水最少的时段。通常大寒节气，中国南方大部分地区雨量仅较前期略有增加，华南大部分地区为5-10毫米，西北高原山地一般只有1至5毫米。

这时期寒潮南下频繁，是我国大部地区一年中的相当冷时期，铁路、邮电、石油、海上运输等部门要特别注意及早采取预防大风降温、大雪等灾害性天气的措施。农业上要加强牲畜和越冬作物的防寒防冻。

大寒传统习俗

进入到大寒之后，由于是全年24节气的最后一个，虽然依然寒冷，但是已经临近春天，所以一般不会再有像大雪到冬至或者小寒那样的酷寒天气。

此外，这时候也距离中国传统节日春节相当近了。所以人们会开始进行除旧饰新，腌制年肴，准备年货。

在旧时，人们会在大寒节气期间为过年奔波：赶年集、买年货、写春联。

大寒节气养生

冬三月是生机潜伏、万物蛰藏的时令，此时人体的阴阳消长代谢也处于相当缓慢的时候，所以此时应该早睡晚起，不要轻易扰动阳气，凡事不要过度操劳，要使神志深藏于内，避免急躁发怒。

大寒的养生，要着眼于“藏”。意思是说，人们在此期间要控制自己的精神活动，保持精神安静，把神藏于内不要暴露于外。

本节气最需预防的是心脑血管病，肺气肿，慢支气管炎，早晨和傍晚尽量少出门。

注意保暖，外出时一定加穿外套，戴上口罩、帽子、围巾。

早晚室内要通风换气。室内取暖时要在地板上泼些水或凉一些湿毛巾之类以保室内湿度。要多喝白开水，补充体内水分。

老年人可在居室中坚持脸部、手部、足部的冷水浴法，以此来增加机体的抗寒能力。

以下几道御寒菜：

关键词：胃寒、心腹冷痛

菜谱一：白胡椒煲猪肚汤

原料：白胡椒、猪肚、味精、盐、白芝麻和酱油。

做法：

1.把猪肚反复用水冲洗净；

2.把白胡椒打碎，放入猪肚内，并留少许水分；

3.把猪肚头尾用线扎紧，慢火煲1个小时以上至猪肚酥软，加盐调味即可食用。另外，汤煲好后的猪肚酥烂滑软，切条装盘，再撒上白芝麻和鲜酱油，是一道非常不错的冷盘。

温馨提示：可以用于治疗胃寒、心腹冷痛。其实，这道汤煲好以后呈现牛奶般的乳白色，具有不一般的饮食药疗效果，而且还非常美味，可以作为冬天的一道家常菜。

关键词：腰膝酸软、浑身乏力

菜谱二：羊肉炖白萝卜

原料：白萝卜、羊肉、姜、料酒、食盐适量。

制作方法：

1.将白萝卜、羊肉洗净切块备用；

2.锅内放入适量清水将羊肉入锅，开锅后五六分钟捞出羊肉，把水倒掉；

3.重新换水烧开后放入羊肉、姜、料酒、盐，炖至六成熟，将白萝卜入锅至熟。

温馨提示：益气补虚，温中暖下。对腰膝酸软，困倦乏力，脾胃虚寒者更为适宜。

关键词：增强机体免疫功能

菜谱三：炒双菇

原料：水发香菇、鲜蘑菇等量，植物油、酱油、白糖、水淀粉、味精、盐、黄酒、姜末、鲜汤、麻油适量。

制作方法：

1.香菇、鲜蘑洗净切片；

2.炒锅烧热入油，下双菇煸炒后，放姜、酱油、糖、黄酒继续煸炒，使之入味，加入水烧开；

3.放味精、盐，用水淀粉勾芡，淋上麻油，装盘即可。

温馨提示：补益肠胃，化痰散寒。这道菜可增强机体免疫功能，对高血脂患者更为适宜。

关键词：补充维生素、开胃

菜谱四：小白萝卜泡菜

原料：白萝卜、葱、蒜末、辣椒酱、水、盐、糖。

制作方法：

1.将小白萝卜(带叶茎部分)及葱洗净，彻底沥干水后，用盐水腌约1~2天备用；

2.将蒜末和辣椒酱搅拌均匀；

3.将腌好的白萝卜洗去盐分后沥干，并加入做法2的材料一起搅拌均匀，放在干净无水的容器中，再把调味料倒入即可；

4.容器加盖密封，放在冰箱冷藏约3~5天待其入味即可，约可保存1~2周。

温馨提示：这道菜维生素含量丰富，其维生素A的含量是同量绿菜花的3倍以上，钙的含量是菠菜的4倍，并且是不错的餐前开胃小菜。

下面是关于大寒的古诗词：

《苦寒吟》

【唐代】孟郊

天寒色青苍，北风叫枯桑。

厚冰无裂文，短日有冷光。

敲石不得火，壮阴正夺阳。

调苦竟何言，冻吟成此章。

《村居苦寒》

【唐代】白居易

八年十二月，五日雪纷纷。

竹柏皆冻死，况彼无衣民。

回观村闾间，十室八九贫。

北风利如剑，布絮不蔽身。

唯烧蒿棘火，愁坐夜待晨。

乃知大寒岁，农者尤苦辛。

顾我当此日，草堂深掩门。

褐裘覆紖被，坐卧有馀温。

幸免饥冻苦，又无垄亩勤。

念彼深可愧，自问是何人。

《大寒吟》

【宋代】邵雍

旧雪未及消，新雪又拥户。

阶前冻银床，檐头冰钟乳。

清日无光辉，烈风正号怒。

人口各有舌，言语不能吐。

《大寒》

【宋代】陆游

大寒雪未消，闭户不能出，

可怜切云冠，局此容膝室。

吾车适已悬，吾驭久罢叱。

拂麈取一编，相对辄终日。

亡羊戒多岐，学道当致一，

信能宗阙里，百氏端可黜。

为山傥勿休，会见高崒嵂。

颓龄虽已迫，孺子有美质。

《大寒出江陵西门》

【宋代】陆游

平明羸马出西门，淡日寒云久吐吞。

醉面冲风惊易醒，重裘藏手取微温。

纷纷狐兔投深莽，点点牛羊散远村。

不为山川多感慨，岁穷游子自消魂。

《永乐沽酒》

【宋代】方回

大寒岂可无杯酒，欲致多多恨未能。

楮币破悭捐一券，瓦壶绝少约三升。

村沽太薄全如水，冻面微温尚带冰。

爨仆篙工莫相讶，向来曾有肉如陵。

《冬行买酒炭自随》

【宋代】曾丰

大寒已过腊来时，万物那逃出入机。

木叶随风无顾藉，溪流落石有依归。

炎官后殿排霜气，玉友前驱挫雪威。

寄与来鸿不须怨，离乡作客未为非。

《用夹谷子括吴山晚眺韵十首》

【宋代】方回

极目无穷六合宽，仰天如以浑仪观。

日躔箕斗逢长至，月宿奎娄届大寒。

肘后方多难却老，杯中物到莫留残。

来年七十身犹健，容膝归欤亦易安。

《游慈云》

【宋代】陈著

老怀不与世情更，才说閒行兴翼然。

微湿易乾沙软路，大寒却暖雪晴天。

未曾到寺香先妙，底用寻梅山自妍。

笑问松边人立石，汝知今日是何年。

《元沙院》

【宋代】曾巩

升山南下一峰高，上尽层轩未厌劳。

际海烟云常惨淡，大寒松竹更萧骚。

经台日永销香篆，谈席风生落麈毛。

我亦有心从自得，琉璃瓶水照秋毫。

《和仲蒙夜坐》

【宋代】文同

宿鸟惊飞断雁号，独凭幽几静尘劳。

风鸣北户霜威重，云压南山雪意高。

少睡始知茶效力，大寒须遣酒争豪。

砚冰已合灯花老，犹对群书拥敝袍。

《晚登虔州即事寄李侍御》

【唐代】耿湋

章溪与贡水，何事会波澜。

万里归人少，孤舟行路难。

春光浮曲浪，暮色隔连滩。

花发从南早，江流向北宽。

故交参盛府，新角耸危冠。

楚剑期终割，隋珠惜未弹。

酒醒愁转极，别远泪初干。

愿保乔松质，青青过大寒。

本文源自IT之家2017年文章《今日小年逢大寒，鸡年临门节节高》，有改动。