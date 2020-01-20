腾讯“鉴黄师”：系统识别率超95%，还支持“娇喘识别”

IT之家1月20日消息 今天腾讯公众号发文《我是一名“鉴黄师”，但和你想的不一样》，介绍了腾讯安全部门内容风控天御团队一名研发负责人Fay的故事。

不少人可能对“鉴黄师”有种特别的好奇和想象，不少人会认为，Fay的日常工作，就是盯着若干块“花花绿绿”的屏幕，一看一天。长期下来会不会心理扭曲？实际上并非如此。

“传统鉴黄师靠的是肉眼，而我们更依赖技术。”Fay说，虽然两者工作内容有交叉，但本质是有区别的。

2015年，Fay加入腾讯，在网络安全中心做基础平台研发。第二年因为直播乱象横生，一个10人的“鉴黄师”团队成立了，主攻审核系统研发。

为了训练AI，Fay和同事每周会抽检5万条数据，包括图片、音频、文本，进行人工审核，筛出不良内容、标注违规类型。这部分被标注的样本，将送给AI模型学习训练，理解其共同特征，在后续判定中“智能”识别不良内容。

“现在系统的识别率达已经提升95%以上。”Fay认为，相比“鉴黄师”，自己的工作，更像是AI人工智能的训练师。

“色情、血腥、暴恐图片，很容易被识别，而有一些则隐藏很深，试图绕过AI。”Fay举例，有些音频场景，前半段很正常，“中间突然出现女人娇喘声。”有一些甚至是男的。

随后，技术团队开发出了“娇喘识别”系统，对音频场景中的违规内容进行清理。但仍需要不断推动算法模型的调优和升级，比如在嘈杂背景识别声音违规等。