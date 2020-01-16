腾讯CT图像专利正式授权

1月16日消息，据天眼查数据显示，1月10日，腾讯科技（深圳）有限公司于2019年1月30日申请的“CT图像的生成方法、装置、设备及存储介质”专利已正式授权。

腾讯科技（深圳）有限公司成立于2000年，注册资本为200万美元，法定代表人为马化腾，经营范围包括从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；电子产品设计服务等。天眼查股权结构显示，该公司为中霸集团有限公司全资子公司。

专利摘要显示，此项专利获取第一X光片和第二X光片，所述第一X光片和所述第二X光片是采用正交的两个视角对目标对象采集的X光片；调用生成器对所述第一X光片和所述第二X光片进行三维重建，得到所述目标对象的三维模型；根据所述目标对象的三维模型，得到所述目标对象的所述CT图。本申请通过将两个正交的X光片输入至生成器中，来重建出目标对象的CT图像，使得只需要X光片机就能够得到相当于或近似相当于CT扫描设备的医学图像。

该专利摘要指出，此项专利不仅减少了给目标对象的辐射危害，还能够节约检查费用，缩短检查流程耗时。

据科创板日报报道，2019年8月，马化腾在世界人工智能大会上表示，智慧医疗领域是腾讯关注的重点。“腾讯觅影”实现了单一病种到多病种的应用探索，辅助医生诊断多种癌症和其他疾病，能够对700多种疾病风险进行识别和预测。还通过互联网医院、电子健康卡项目，和“腾讯医典”等专业医学科普项目构成了医疗领域的AI应用的“小生态”。