免裁券、送锤子、人手一部iPhone 11 Pro，但年会中再没有“女装马云”了

年末岁首，总有一个绕不开的话题，叫“别人家的年会”。

除了团结、犒劳内部员工之外，年会已经成为企业对外输出品牌文化的一场“秀”。2019并不是顺遂的丰收年，这一年一直伴随着寒冬、裁员、调整、制裁、下滑等负面状况。相比往年的大操大办，2019年尾牙显得有些平淡无奇。

但也有个别企业脱颖而出，比如腾讯云的人手一部iPhone11，微博之夜给自家CEO添加“头发特效”、OPPO年会的醒酒区、联想年会柳传志老爷子的三句箴言……

然而，今年再也见不到的，是女装版的马云了，只能看到跳成了一朵花的程维。

土豪型：人手一部iPhone

年会发福利成为互联网科技公司的惯例。最先让大家“柠檬”的是网上传出的“腾讯云完成2019年百亿元营收目标，部门员工每人喜提一部iPhone 11 Pro新款手机作为纪念”。

此前，腾讯的微信团队每年的阳光普照奖就是一款当年最新款的iPhone，已让外界羡慕不已。今年腾讯云则抢先炫富，刷爆社交平台。

腾讯云官方回应，腾讯云在第三季度内实现了年度收入成功突破100亿元，公司特别授予腾讯云团队及TEG兄弟团队创业里程碑激励。为此，特别选择这个时间点，对相关团队发放纪念礼。

中国公有云市场，阿里云一直霸占着首位，而且是大份额甩开竞争对手。不过，这些年来腾讯云一路追赶，根据腾讯2019年第三季度财报显示，腾讯云第三季度服务收入47亿元，同比增长了80%。腾讯云在逐渐与阿里云缩小差距。

IDC发布的2019年中国公有云服务市场的报告显示，从IaaS+PaaS市场来看，阿里、腾讯、AWS、中国电信和华为排名前五，占据着74%的市场份额，排名前十的厂商已经占据了超过90%的市场份额，云计算市场竞争异常激烈。

除了腾讯云之外，陌陌员工也在社交媒体晒出了内部邮件：春节将至，年会在即，陌陌为公司2019年12月31日前在职的正式员工每人准备一份礼品，礼品为iPhone 11 256G，颜色随机。

京东显示，iPhone 11 256GB版目前价格为6799元。

在你以为这就是全部奖品的时候，网上又曝光了陌陌年会抽奖奖品：Macbook Pro、IPhone 11 pro、索尼PlayStation 4游戏套装，戴森吸尘器、马歇尔音箱等等。

在2019年如此艰难的环境下，能有公司如此大方，真是让外界各种酸哇。

体贴型：醒酒区

今年手机厂商OPPO的年会意外引起了外界的关注。

每年蓝绿（OV）厂年会都是上万员工参与，热闹非凡，奖品也是非常给力。2018年OPPO单现金奖就有1076万元，中奖率高达65%。

今年OPPO年会仍然是发红包，送礼物。不过，大家可能更关注的是OPPO在年会现场设立的醒酒区，多名员工躺在垫子上输液。

网友在感慨公司人性化的同时，也想提醒拼酒行为的不可取。OPPO特意回应了媒体，确实设置了醒酒区，本来是员工的小关怀，OPPO本身并不鼓励喝酒，但是关怀工作必须有。

年会上，OPPO CEO陈明永提到2019年市场竞争异常激烈，OPPO取得了不错的成绩，但同时也遇到了挑战，企业的发展就像人的成长一样，难免会遇到感冒发烧，但它会增强OPPO的免疫力和抵抗力，就像当前遇到的困难和挑战，让OPPO认识到自己的不足，推动改进。

当然，陈明永不忘提到“本分”的价值观。

正如陈明永所提到的，2019年手机市场大盘下滑，同时排名前五的手机厂商均推出了细分市场的子品牌，竞争异常激烈。2020年手机市场将迎来5G的换机潮，对手机厂商是机会也是挑战，尤其是还有大量4G手机库存的手机厂商，将面临着巨大压力。

感动型：柳传志三句箴言

每年联想春晚都会邀请媒体参与，联想的高层们也会精心准备节目参与。2019年是联想35岁生日，联想春晚也是办得声势浩大。联想的灵魂教父柳传志的惊喜现身更是让全场感动不已。

柳传志不仅夸了杨元庆等能够耐得住挫折扛得住事儿，还赠送了三句箴言给联想和杨元庆：第一，联想未来在受到两头挤压的境遇下，在安全和发展中，把平安放在第一位；第二，中国永远是大本营，要把大本营守好；第三，碗里的饭一定要吃好（PC），要让锅里的饭成型。

杨元庆则赠送了柳传志一台特别定制的故宫联名版的YOGA 940笔记本，祝福柳传志“尽享天伦，健康长寿”！笔记本的键盘上侧还写有“联想集团全体同事敬献2020”的字样。

2019年联想业绩虽然有不少起色，战略转型效果明显，但一直处于舆论漩涡当中。5G投票事件余震，制造移除中国的误读、常程离职等等。联想高级副总裁、全球市场官乔健曾在2019年新财年全球誓师大会上表示：“我们将动用法律手段，责拿那些诽谤我们的人，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人！”期待2020年联想的翻身仗。

搞笑型：年终免裁券，发锤子

别人家年会发iPhone，有的就很奇葩发“免裁券”。360周鸿祎在朋友圈发了一张“免裁券”，声称是年会特等奖，等同于是“免死金牌”，可在一年诶抵消一次裁员。

对于2019年裁员风波不断的科技互联网人士来说，听到“裁员”可谓是噤若寒蝉。周鸿祎的“免裁券”也被外界解读为360将面临着大规模裁员。不过，360官方后期澄清，并未有裁员计划，只是周鸿祎在自己朋友圈开的玩笑，实际是为了鼓励创新，大胆试错。

除了周鸿祎的“免裁券”更奇葩是有公司年终奖是给员工“发锤子”，寓意激励员工在新的一年里像锤子一样，不怕困难迎难而上。

从分享的视频来看，员工确实每人领到了一把锤子。该公司的神操作迅速引起了围观，并上微博热搜。网友也开玩笑道，发总比不发好，明年可以发个鸡毛。

再也见不到了：女装马云

到目前为止，今年的各大企业尾牙中缺乏了往年很有意思的一个环节：

玩cosplay的互联网大佬们！

比如马云，可女装、可MJ、可朋克，再比如会翘臀舞、能摇滚的马化腾，会跳探戈、能穿黄金甲的李彦宏，再比如能演财神的雷军，放声高歌的王健林，以及……

而今年，我们看到的互联网大佬中只有程维跑出来跳成了一朵花，嗯，他好像又胖了点，跟柳青的瘦成闪电形成了鲜明的对比……

还希望长江后浪能推推前浪吧，不浪怎么能叫互联网大佬！

不过，智联招聘发布的2019年白领年终奖调研报告显示，2019年仅三成白领拿到年终奖，2017年与2018年的数据分别为66.1%与55.17%，相比2018年几近腰斩。

2019年，你，拿到了什么年终奖呢？