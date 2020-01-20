PD、QC、SCP、VOOC……充电协议与移动电源的那些事儿

随着科技的发展，越来越多的数码产品诞生，小到人手一部的手机，大到平板、笔记本电脑，他们很大程度上方便了人们的生活，成为出游差旅途中不可或缺的一部分。如今人们出行手头没有现金或许影响不大，可若是随身携带的手机电脑等设备没电了，那简直是非常要命的事情，因此移动电源（充电宝）便成为了人们的好伙伴。

在诞生之初，移动电源最多应用场景的地方就是手机，随着技术的进步，移动电源已经不仅仅可以用来为手机充电了，给笔记本电脑、Switch游戏机充电也变成了可能。这么一类江湖救急神器，自然是值得任何人拥有一个。

不过买移动电源可不能瞎买，不然充电速度不够、不耐用，怎么行？那么我们来聊聊移动电源的那些事儿。

一、充电标准与快充原理

既然提到了充电速度相关，就不得不聊聊充电标准了。一般USB的充电标准是5V/0.5A，对于智能手机来说明显不足，各家厂商为了提升充电速度纷纷发展出了不同的快充方案，而手机快充的原理在于提升输入手机电池的功率，根据电能公式：P(功率)=V(电压)×I(电流)，若想提升输入功率，则至少需要提升等式中的两者之一，那么就产生了以下几种方案：

1.提高输入电流(I)

高通从2013年提出了QC1.0（5V/2A）的协议，从原来5V/0.5A进行电流的提升。但现在看来根本就是塞牙缝都不够的肉，毕竟现在的快充动不动就18W起跳。为什么当初只是将电流从0.5A升级到2A而已呢？原因是电流提升后，对于充电线的要求也提升，充电线需要更粗，以传输如此大的电流。技术的发展是需要时间的，当初升级到5V/2A已经是不小的改变了，且当时的充电线还是Micro-USB接口居多呢。

为了进一步提高充电效率，新一代的充电技术诞生了。

2.提高输出电压(V)

在电流有限的情况下，提高输入电压实现快充便成了第二个解决方案，于是这时QC2.0登场，将电源提升至9V/2A，实现了最高18W的充电功率。

但高电压意味着更多的耗损，为了充电，手机内有颗充电IC来控制充放电的过程，如果将充电电压提升至9V会造成更严重的能量损失，以致手机发烫，所以此时新一代的快速充电技术又出现了。

3.动态提升电压(V)电流(I)

既然单方面提升电压或电流都有缺点，那么两个一起调整会不会解决一些问题呢？这时QC3.0登场了，它动态调整充电电压，使手机在充电时不会发生过热的情况。这项标准也成为目前的主流之一。

二、充电协议

相信大家都有见过QC、PD、SCP、FCP、VOOC……之类看似神秘的字母排列组合，这都是啥？

其实这些都是各种不同的充电协议，不同的厂家选择的充电电压和电流都不同。因此需要一个协议在充电器和手机间进行协调，以确保手机不会被过大的电流充坏。而充电器是否能够混用的关键，就在于充电器与手机是否支持同一个协议。

所以我们来看下手机快充协议的类别。目前市面上主要分为三类：

1.QC（Quick Charge：快速充电）

QC（Quick Charge）是专为配备高通骁龙处理器的终端而研发的快速充电技术。发展至今高通一共发布了四代快速充电技术，分别为Quick Charge 1.0，Quick Charge 2.0，Quick Charge 3.0和Quick Charge 4.0/4.0+。目前大部分采用了高通骁龙处理器的手机都支持QC 3.0，目前市面上常见的QC信息如下表所示：

2.PD（Power Delivery：电力输送）

PD是目前主流的快充协议之一，全称为USB Power Delivery。它是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范，它兼容手机、平板和笔记本电脑等设备。PD透过USB电缆和连接器增加电力输送，扩展USB应用中的电缆总线供电能力。该规范可实现更高的电压和电流，输送的功率最高可达100W（目前手机还没用到），并可以自由的改变电力的输送方向。至今也发展到了3.0版本，目前苹果iPhone 8以上的设备均支持PD快充，大多数新款安卓手机也均支持PD快充。值得一提的是，PD 2.0标准之后便只支持Type-C线。目前市面上常见的PD信息如下表所示：

3.其他

除了上述的两种协议，很多国产手机厂商还推出了自家的快充方案，比如华为的SCP、FCP，OPPO的VOOC系列，vivo的FlashCharge系列等等，从20W到最高65W不等，但由于各家基本不互相兼容，就经常会出现使用非原装充电器时充电非常慢，甚至无法充电的情况。没办法，这种情况要么老老实实用原装充电器，要么购买一款充电协议能匹配得上的移动电源。

而市面上充斥着数以万计的同类产品，同样都是移动电源，他们有什么区别？我应该去买哪一种才合适呢？

总结

大家在选购移动电源时有必要注意一些事项：

1、不要过多在意颜值：移动电源的功能就是为手机充电，但并不是外观越好看就越好，好看是一方面，关键应该看它支持的协议以及内部的电芯质量如何。

2、不要盲目追求大容量：容量越大的确能够为手机充更多次电，但自身需要充电的时间可能就会越长，还有可能不耐用（比如同样给一台支持VOOC的OPPO手机充电，30000mAh的10W未必就比10000mAh的20W耐用）。

总之移动电源这种东西功能上都是大同小异的，小编认为没有绝对的哪一款是最好的，每个人的心目中都有更适合自己的那一款，大家要先找准自己的使用需求，再针对性地进行购买。

如果你恰好有购买移动电源的想法，希望此文能帮到你。