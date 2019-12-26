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坚果配件圣诞优惠：颈挂式蓝牙耳机189元，1万毫安移动电源99元

2019/12/26 15:36:00来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月26日消息 坚果新品配件限时优惠活动继续，坚果颈挂式蓝牙耳机到手价189元，1万毫安移动电源限时直降30元，到手价99元。

据了解，Smartisan无线蓝牙耳机有黑色和薄荷绿两种配色，采用圈铁一体化单元，支持IPX5级防汗防水，配备Type-C充电口，官方称拥有16小时续航以及180小时待机。

Smartisan无线蓝牙耳机内置霍尔磁控开关，吸合时蓝牙自动断开；分离时蓝牙迅速回连，拥有石墨黑和薄荷绿两种配色。

坚果双向快充移动电源充电宝采用超小型设计，内置高压高能量密度电芯，对称居中的设计语言，支持QC3.0/PD3.0输入，输出功率最高可达18W。

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此外，坚果手机也陆续开启了圣诞促销活动，12月24日至12月26日期间，8GB+128GB黑色版本京东和苏宁售价2499元，享12期免息。12月26日至12月28日期间，同版本天猫售价为2599元，享24期免息。活动期间购买8GB+128GB黑色版本加赠1万毫安移动电源。

坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹技术；采用Smartisan OS 7.0，具有大爆炸BigBang 3.0、闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式等功能。搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

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关键词：坚果移动电源

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