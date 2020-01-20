魅族董事长黄章：浮尘散尽留初心，充满信心地在5G时代战斗

高通中国此前已经连续两年推出的“高朋满座话未来”新春系列特稿，今年高通中国再度携手国内领先终端厂商，对其高层进行一对一访谈，回顾他们过去一年所取得的成绩及对未来的规划，近日魅族科技创始人、董事长兼CEO黄章接受了他们的采访。

魅族已经宣布将在2020年春季推出首款5G终端——魅族17，关于这款5G终端，黄章在采访中称，2020年魅族将成立17周年，所以将全新5G旗舰命名为魅族17，该机将使用高通骁龙865的5G旗舰方案，在性能及网络体验上是绝对的旗舰水准。此外，在材质、影像、体验等方面也会有新的创新探索，17系列肯定还会是属于魅友的既好看又好用的产品。

关于未来的发展战略，黄章表示，过去的一段时间里，我们在修正之前的一些问题，重新聚焦中高端，不再盲目去追逐所谓的销量搏杀，更不会过分追求性价比而透支企业和品牌长期的增长力。经过调整，魅族虽然规模变小了，但活着，而且目前活的比较健康，整个公司的注意力也更加集中。

黄章还称，Flyme在业内拥有不错的口碑，我们也将继续保持这种优势，在硬软件体验上不断挖掘用户新的5G需求。未来我们将坚定做魅友和目标用户喜欢的好产品，重拾初心打造魅族的5G手机。公司的管理上，我会更加赋权给管理层，而我自己则会把更多精力放在打造产品上。

关于5G，黄章称，5G让真正的万物互联变成可能，在可预见的未来里，手机厂商的角色将会面临更丰富的转变，我们也在积极探索以智能手机为中心，从用户最核心需求出发的互联产品，尤其在魅族传统优势的声学领域，相信明年会带来大家喜欢的产品。

关于魅族如何展望未来几年移动科技的发展，黄章表示，科技的进步，技术手段的发展，目的都是为人服务，为人性服务。不论在哪个阶段，无论移动技术的应用场景和产品物种发生多么快速的发展。最重要的事情都是将技术进步的特点，和用户核心需求的改善去做最好的链接，相信魅族在这方面的洞察和积累。浮尘散尽留初心，魅族有信心做出魅友和目标用户喜欢的好产品，充满信心地在5G时代战斗。