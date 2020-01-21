谷歌CEO支持暂禁面部识别技术，微软总裁：不应禁止

北京时间1月21日早间消息，欧盟有关暂时禁止面部识别技术的提议周一赢得了谷歌母公司Alphabet CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）的支持，但微软总裁兼首席法务官布拉德·史密斯（Brad Smith）则反应冷淡。

皮查伊指出，这种技术可能会被用于不道德的用途，因此应该暂停。但史密斯则表示，这种禁令就像是使用“切肉刀”而非“手术刀”来解决潜在的问题。

“我认为，重要的是各国政府和监管机构应该尽快解决这个问题，为其提供一个框架。”皮查伊在布鲁塞尔智库Bruegel组织召开的一次会议上表示。“这种技术已经接近实现，但我们可能需要等待一段时间，真正考虑该如何加以使用。”他还补充称，这项技术的使用“要由各国政府来规划方向”。

史密斯则列举了面部识别技术在一些情况下能够带来的好处，比如非政府组织可以使用这种技术来寻找失踪儿童等。“我真的不愿意说，让我们阻止人们使用一种可以帮助家人团聚的技术吧。”史密斯说道。“我想说的第二点则是，如果你相信能有一种合理的替代方案，可以让我们用‘手术刀’而非‘切肉刀’来解决这个问题，那就不会想要禁止这种技术。”

史密斯称，重要的是先找出问题、然后制定规则，从而确保该技术不会被用于大规模监控。他说道：“归根结底，让技术变得更好的方法只有一个，那就是用起来。”

根据路透社获得的提案文件，欧盟委员会将对人工智能（AI）采取比美国更强硬的立场，加强现有的隐私和数据权监管政策，措施之一是在最长5年时间里暂停在公共区域使用面部识别技术，让欧盟有时间研究如何防止滥用。

欧盟委员会将在几天后公布有关此事的提议，而皮查伊敦促监管官员在起草相关规则时应该采取“相称的方法”。

随着公司和执法机构越来越多地采用人工智能技术，监管机构正在努力寻找治理人工智能的方法，在鼓励创新的同时设法遏制可能会有的滥用。

皮查伊表示，人工智能无疑需要受到监管，但规则制定者应该谨慎行事。他说道：“合理的监管还必须采取相称的方法，在潜在的危害和社会机遇之间作出平衡，在高风险和高价值领域中尤其如此。”他表示，监管官员应该为各个行业量身定制相关规则，并以医疗器械和自动驾驶汽车为例，指出这些行业需要不同的规则。他还表示，各国政府应该调整各自的规则，在核心价值观上达成共识。

本月早些时候，美国政府公布了旨在限制当局把目标定得过高的人工智能监管指导方针，并敦促欧洲不要采取激进的做法。

皮查伊表示，需要清醒地认识到人工智能可能会出问题，这一点很重要。虽然这种技术必将带来巨大的好处，但可能会有的负面后果也确实令人担心。举例来说，所谓的“深度造假”（deepfake，使用人工智能技术篡改视频或音频剪辑）行为就令人担忧。皮查伊称，谷歌已经发布了开放的数据集，以帮助研究界打造更好的工具来检测此类造假行为。

Alphabet曾在上个月表示，该公司正在构建政策和技术保障措施，谷歌云（Google Cloud）不提供通用的面部识别API（应用程序界面）。