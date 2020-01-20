向微软取经！谷歌Chrome Windows 10版将减少电量使用

IT之家1月20日消息 谷歌的网络浏览器拥有超过一半的市场份额，但这并没有阻止Chrome过度消耗Windows 10设备的电池续航。与其他浏览器不同，Chrome既消耗资源，又消耗大量能源，但是微软最近提出了一种解决方案，该解决方案可以解决Chrome用户的电池续航问题。

微软在2019年8月表示，可以消除观看视频时不必要的磁盘缓存，从而减少Chrome的电池使用量。微软高级软件工程师Shawn Pickett解释说，在视频播放过程中进行缓存会使磁盘保持活动状态，并且显然会消耗电量。

第二次commit提交表明，微软的实施将添加一项检查，以验证该设备使用电池运行并且未连接到交流电源。

commit内容写道：“由于目标是延长电池续航，因此可以将更改的范围扩大，从而不会影响设备接通电源后的情况。”

并且还引入了另一个更改，以将HTTP响应内容大小与后端最大文件大小进行比较，并且当该大小大于最大文件大小时，它将不缓存内容。

看来Google Chrome小组终于计划开始尝试使用微软的节电功能。一位在Chromium平台上别名为“ Chrome Cunningham”的Google Chrome工程师确认，Google计划在Chrome中启动该实验。

Microsoft Edge的工程师昨天提交了commit以供批准，并且commit现在处于活动状态。

目前尚不清楚Google何时以及如何计划测试节电功能，但该公司可能会先将其与Chrome Canary用户一起试用，然后再推广给所有人。

微软对Chromium的贡献

仅在2019年，Microsoft Edge就为开源Chromium项目贡献了1600多个代码。其中一些贡献包括可访问性、触摸、PWA、内存使用情况以及其他一些改进。

Microsoft Edge拥有自己的独有功能，例如“收藏夹”以及可自定义和信息丰富的起始页选项。