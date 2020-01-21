中兴通讯和MTN在乌干达发布东非首个5G SA网络

1月17日，中兴通讯与MTN乌干达在首都坎帕拉举行题为“Experience the Future Together”的发布会，联合发布了东非地区首个5G SA网络，并在现场进行了丰富的5G用例演示。

中兴通讯和MTN乌干达在发布会上展示了一个60MHz频谱带宽下的高速5G SA网络，实测速率超过1.494Gbps，能支持各种应用，例如千兆无光纤连接、Cloud XR、超高清直播、自动驾驶和远程手术。

该网络是东非地区的第一个5G SA网络，其部署和运行采用中兴通讯包括Common Core在内的端到端5G设备，实现了信令面和数据面的完全分离，而不再依赖现有的LTE核心网EPC，该网络的一大亮点是后续可通过平滑升级支持包括uRLLC和mMTC在内的5G典型应用。

借助该5G SA网络，发布会上还进行了现场固定无线接入网络的实时通讯、仿生机器人、Cloud VR和其他赋能垂直行业的案例演示。此外，中兴通讯还展示了其端到端的商业化5G解决方案，包括5G Common Core、超100G传输、5G闪存、5G新无线电和大视频等。中兴Axon 10 Pro 5G智能手机、5G室内和室外路由器等5G终端设备也悉数亮相。

“我们非常热衷于与MTN分享新的技术，”中兴通讯副总裁易雅华表示，“中兴通讯一直在不断提升自身的5G能力，并已成为全球信息通信技术产业中端到端解决方案的核心供应商之一。”

MTN集团（MTN Group）是南非第一大电信运营商，也是非洲最大的跨国电信公司，目前在非洲及中东地区的21个国家开展业务。截止2019年，MTN集团用户数超过2亿3千万。中兴通讯从2009年开始成为MTN的合作伙伴，目前在MTN的11个分支均有项目合作。