英国NHS呼吁禁止游戏中战利品箱内容：引导儿童博彩心理

IT之家1月21日消息 英国国家医疗服务体系（NHS）的精神卫生主管Claire Murdoch呼吁游戏业禁止在其游戏中使用战利品盒。

在NHS网站的声明中，该组织将货币化机制与赌博成瘾联系在一起，并表示，他们特别关注这一机制对儿童的影响。

Claire Murdoch警告说，开发人员和发行商有可能在标题中使用充满机会诱导的购买方式来“使孩子上瘾”。她引用了赌博委员会的数据，英国有55,000名儿童存在博彩方面的心理问题。而根据NHS自己的估算报告称，英格兰有40万人存在博彩上瘾的问题。

Claire Murdoch认为，电子游戏中流行的战利品箱子没有被归类为博彩性质的产品，其实应该是制度上的漏洞，尽管有各种第三方网站售卖战利品，还有各种出售皮肤、稀有物品的eBay帐户，但目前还没有官方方法可以将数字化奖品转换为现金，因此才难以定性。

敦促游戏行业禁止销售面向儿童的战利品盒产品，引入“公平和现实的消费限制”，并采取更多措施提高父母对与游戏有关的风险开支的认识。

“年轻人的健康受到威胁，尽管NHS正在通过我们的长期计划逐步向家庭提供新的创新服务，但我们的力量还不够，因此社会其他部门必须尽其所能来限制风险和保障儿童的福祉。”Claire Murdoch说，她还引用了英国皇家公共卫生协会的一份报告，该报告发现，超过一半的年轻人将战利品箱和皮肤等视为“能让人高度上瘾的博彩产品”。