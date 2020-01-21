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华为EMUI手机管家全新升级，支持QQ专项清理

2020/1/21 14:25:39来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月21日消息 据华为EMUI官方消息，手机管家现已全新升级，支持QQ专项清理功能。

用户可通过手机管家App-清理加速-QQ清理-开始清理进行操作。可清理内容包括缓存文件、下载文件、聊天图片、聊天语音、聊天视频、聊天表情、保存图片等。

需要注意的是，目前，这一功能仅支持EMUI9.0、EMUI9.1系统版本手机，后续会陆续支持EMUI10机型。

同时，针对误删的情况，华为EMUI手机管家还会为用户提供清理建议，并提示用户谨慎清理。

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关键词：华为

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