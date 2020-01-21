美版LG G8 ThinQ更新Android 10

IT之家1月21日消息 去年11月，韩国地区的LG G8 ThinQ开始正式升级Android 10系统，现在，美版的LG G8 ThinQ也迎来了Android 10更新。

目前Sprint和Verizon运营商版本的LG G8 ThinQ已经开始推送，Big Red版本在今天也正式开始推送。其中Verizon的更新版本为G820UM20a，其中包括2019年12月的安全补丁程序级别。

据了解，LG G8 ThinQ在去年4月份登陆美国市场，去年的黑色星期五期间，只需399美元（约合人民币2805元）即可在亚马逊上获得LG G8 ThinQ智能手机，比原价足足优惠了450美元（约合人民币3163元）。

LG G8 ThinQ配备骁龙855处理器，6GB内存和128GB存储空间。6.1英寸OLED显示屏提供了出色的观看体验。因为整个屏幕都是扬声器来发声。

LG G8 ThinQ采用了6.1英寸OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120×1440，屏幕纵横比为19.5:9，搭载高通骁龙855旗舰平台，前置800万像素+TOF镜头，后置1600万广角（F/1.9光圈、1.0μm）+1200万标准镜头（F/1.5光圈、1.4μm），电池容量为3500mAh，运行Android 9 Pie系统。

此外，LG G8 ThinQ支持手掌静脉纹路解锁，官方称其为“Hand ID”。由于静脉纹络包含大量的特征信息，可以作为验证的对象。同时它支持TOF 3D人脸识别，这是全球首款支持TOF 3D人脸识别的骁龙855旗舰。