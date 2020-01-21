荣耀10开启EMUI10.0+安卓10正式版不限量升级

IT之家1月21日消息 据IT之家热心网友以及花粉俱乐部消息，荣耀10手机在今天开启EMUI10.0+安卓10正式版不限量升级——2020年1月21日15:00：服务APP升级不限量开放，支持9.1.0.337版本升级到 10.0.0.156版本。

使用荣耀10手机的小伙伴，在服务App内即可进行新版本的升级。此外，据IT之家网友的反馈，荣耀V10、华为nova4在今天同样开启了EMUI10.0+安卓10正式版的升级，使用该手机的小伙伴可检查更新。

EMUI10基于安卓系统开发，加入了暗黑模式，并带来了多彩的AOD灭屏显示和升级的杂志锁屏，还引入莫兰迪风格的6种颜色。还有黄金比例图标、全新相机体验、深色模式、流畅动效等等。

华为表示，EMUI10从系统底层打通了Windows和Android的藩篱，实现了PC和手机的无缝协同，PC的键盘、鼠标成为手机的外设。EMUI10采用了3大关键分布式技术，采用分布式UI编程框架，实现应用界面多端自适应。

荣耀10发布于2018年4月份，配置方面，荣耀10采用5.84英寸全面屏，搭载了麒麟970独立NPU AI芯片，搭载2400万+1600万后置双摄，双F1.8大光圈等。