上千亿美元如何花掉才最好？盖茨：做慈善吧

据外媒报道，比尔·盖茨（Bill Gates）无疑是世界上最富有的人之一，他认为做慈善是花掉其巨额财富的最佳方式。

盖茨承认，有很多钱的好处毋庸置疑，可以购买自己想要的任何东西。然而，拥有巨额财富也存在许多挑战，比如如何以更有意义的方式花掉这些钱。

图：微软联合创始人、亿万富翁比尔·盖茨

按照《福布斯》杂志汇编的数据，盖茨当前的净资产为1106亿美元。这位微软创始人此前多年都曾占据“世界首富”的位置，并为慈善事业捐赠了数百亿美元。

盖茨最近向湖畔中学的学生做出解释，为何他认为做慈善是花钱的最好方式。盖茨说，这其中最大的问题是：“你能把钱花在哪里？”

盖茨跟学生们开玩笑说，可以要把钱花在食物上。但是，如果你打算花掉超过1000亿美元，你到底要吃下多少个汉堡？盖茨曾承认，汉堡是他最喜欢的食物。

除了食物，在穿着方面也存在类似的问题。盖茨问道：“你可以花钱雇世界上最贵的定制裁缝。即使你这么做了，你能穿几件衣服？”

第三个方面是将财富留给子女。盖茨有三个子女，分别是17岁的菲比（Phoebe）、20岁的罗里（Rory）和23岁的詹妮弗（Jennifer）。但盖茨却不这么认为，他称给孩子留那么多钱“绝非是个好主意”。

排除以上三项花费，留给这位亿万富翁的选择只剩下做慈善。盖茨称，他和妻子梅琳达（Melinda）都认为，慈善是唯一“合乎逻辑的结果”。为此，他们已向全球不同国家的慈善机构捐赠了大量资金。因为他们真正明白，在全球不平等仍在加剧的情况下，他们需要尽其所能提供帮助。

早在2000年时，盖茨夫妇就成立了比尔和梅林达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）。截至2018年第四季度，该基金会已经捐出了501亿美元善款。盖茨说，他喜欢始终如一地致力于解决问题。

盖茨表示：“我们想要建立一个组织，并且亲力亲为地管理它，这与我们渴望每天工作并思考非常棘手的问题有关。梅琳达和我都喜欢这样做。”

直到最近，亚马逊创始人兼首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）还是世界上最富有的人。然而，他几天前被路易威登(LVMH)首席执行官伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)夺走“世界首富”头衔，这也使得盖茨的排名降至第三位。

此外，有报道称，盖茨已经向慈善机构捐赠了近360亿美元个人财富。因此，我们可以假设，如果他没有巨额捐赠，应该仍是“世界首富”。