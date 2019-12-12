比尔·盖茨书评：为爱你会等待多久？

IT之家12月12日消息 今天比尔·盖茨在微信公众号发表书评——为爱你会等多久？介绍了他阅读《美国式婚姻》的心得，一起来看一下吧。

以下是全文：

几年前，我和梅琳达因为我们基金会在美国扶贫领域的工作缘故，访问了佐治亚的一所州立监狱。我之前从未去过监狱，这对我来说是一次大开眼界的经历。

最难忘的是我们和一些囚犯讨论回归社会的话题。尽管他们大多数都期盼离开监狱，仍有一些人很明显对此感到焦虑。一名男子告诉我们，在监狱里呆了这么多年，他对于重回社会感到恐惧。另一人表示这感觉就像自己是一辆即将被扔到赛道中间的汽车，而其它车的时速早已到达每小时200英里（译注：约等于每小时322公里）。

当我阅读塔亚莉·琼斯的《美国式婚姻》时，不由地想到那次的对话。虽然这是一部虚构作品，但它探讨的焦虑核心问题正是我和梅琳达在那天看到的：离开监狱后，你将如何重建你的生活？

我们的女儿珍妮推荐我们阅读这个极为动人的故事，讲述一次不公正的事件如何重塑了一对南方黑人夫妇的生活，并且最终毁掉了他们的关系。罗伊与瑟莱斯蒂尔是一对生活在亚特兰大的新婚夫妇。他们看起来拥有了一切：两人都有好工作、一所体面的房子和对彼此许多的爱（虽然他们的婚姻并不完美）。

当罗伊被诬告强奸并被判处12年监禁时，一切都变了。尽管这事件彻底地改变了他们的生活，琼斯对此并没花费太多笔墨。她仅用五页文字来讲述罗伊的被捕与审判。琼斯传递的信息很明确：罗伊是无辜的，瑟莱斯蒂尔知道这一点，但所有事实都不重要。不管怎样，罗伊都被困在了这个系统里。

更让琼斯感兴趣的是监禁如何改变两人的关系。这本书大约有一半的篇幅，是关于罗伊服刑期间与瑟莱斯蒂尔的信件往来。虽然开始的时候他们还是很甜蜜，但随着时间的流逝，信的内容变得越来越紧张。最终，瑟莱斯蒂尔不再写信给罗伊。在他提前七年被刑满释放时，她已经翻篇开始了新的生活。（我保证这不是剧透。它出现在这本书的内容梗概里！）

“有一种神话般的观念，就是你将等候那个你所爱的人，直到永远。”

有一种神话般的观念，就是你将等候那个你所爱的人，直到永远。《奥德赛》中的珀涅罗珀就是一个经典的例子：20年来她拒绝了所有的追求者，等待她的丈夫奥德修斯从战场回来。

这是一个浪漫的想法，但它现实吗？琼斯显然并不这样认为。我们想象在那样的情况下，自己会像珀涅罗珀一样，但我怀疑许多人最终会做出像瑟莱斯蒂尔那样的选择。她写信给罗伊：“你感觉像是在背着一个包袱，但我也同样肩负重担。”后来，她又写道：“婚姻超越了你的心思意念，它是你的生活。而我们没有在与彼此分享生活。”

他们的婚姻没有童话般的结局，这让人觉得很现实。罗伊遭遇的不公正监禁及其造成的分离，用力地撕开他们关系中已经存在的裂痕，最终导致那些裂痕破裂。即便瑟莱斯蒂尔决定离开罗伊，她仍是一个令人同情的人物。你会理解她为什么做这样的决定。

《美国式婚姻》说到底讲的是监禁如何伤害到除囚犯以外的其他人。它同样提醒我们意识到我们的刑事司法制度可以有严酷，特别是对于像罗伊这样的黑人。一旦你被卷入这个系统，你将一生带着标记。你曾经是谁或曾经拥有什么，都会在你入狱期间消散殆尽。

在给他律师的一封信中，罗伊写道事情对瑟莱斯蒂尔来说有多么艰难，但对他自己来说甚至更加艰难。“我尝试从她的角度看待事物，却很难为任何一个在外面世界里追求自己梦想的人流泪。”他说道。

琼斯是位非常优秀的作家，能让你情不自禁地对罗伊和瑟莱斯蒂尔报以同情。他们都被置于极其困难的境地。我显然没有经历过他们遭遇的一切，但这些人物——及其对自身处境的反应——令我感到十分真实。

我不认为《美国式婚姻》是一本轻松易读的书，但作者的文笔好到让你完全沉浸其中，尽管它的主题如此沉重。如果这个冬天你想读些发人深省的书，你应该把这本加到你的书单里。