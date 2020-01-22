Netflix第四季度营收54.67亿美元 同比增长31%

北京时间1月22日消息，流媒体视频公司Netflix(NASDAQ:NFLX)今天发布了截至12月31日的2019财年第四季度及全年财报。财报显示，Netflix第四季度营收为54.67亿美元，较上年同期的41.87亿美元增长30.6%；净利润为5.87亿美元，较上年同期的1.34亿美元增长338.1%。

Netflix第四季度营收和每股摊薄收益超出市场一致预期，对2020财年第一季度营收展望不及预期，股价在盘后交易中小幅上涨0.34%。

股价表现：

Netflix股价盘后上涨0.34%

Netflix周二在纳斯达克交易所的开盘价为340.00美元。截至周二收盘，Netflix股价下跌1.56美元，报收于338.11美元，跌幅为0.46%。截至美国东部时间周二16:47分(北京时间周三5:47分)，Netflix股价在盘后交易中上涨1.14美元至339.25美元，涨幅为0.34%。过去52周，Netflix股价最高为385.99美元，最低为252.28美元。

第四季度业绩要点：

——全球流媒体服务付费订户为1.6709亿人，较上年同期的1.3926亿人增长20.0%；净增876万人，低于上年同期的净增884万人；其中，美国流媒体付费订户为6104万人，净增42万人，不及上年同期的净增153万人；国际流媒体付费订户为1.0605亿人，净增833万人，高于上年同期的净增731万人；

——营收为54.67亿美元，较上年同期的41.87亿美元增长30.6%；

·美国流媒体服务营收为24.58亿美元，较上年同期的19.96亿美元增长23.1%；

·国际流媒体服务营收为29.41亿美元，较上年同期的21.06亿美元增长39.6%；

——营业利润为4.59亿美元，较上年同期的2.16亿美元增长112.5%；营业利润率为8.4%，较上年同期的5.2%增长3.2个百分点；

——净利润为5.87亿美元，较上年同期的1.34亿美元增长338.1%；

——每股摊薄收益为1.30美元，较上年同期的0.30美元增长333.3%；

——调整后的息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)为5.86亿美元，较上年同期的3.28亿美元增长78.7%；

——用于运营活动的净现金为14.62亿美元，上年同期为12.35亿美元；自由现金流为-16.70亿美元，上年同期为-13.15亿美元。

2019全年业绩要点：

——营收为201.56亿美元，较上年的157.94亿美元增长27.6%；

——营业利润为26.04亿美元，较上年的16.05亿美元增长62.2%；

——净利润为18.67亿美元，较上年同期的12.11亿美元增长54.2%。

2020财年第一季度展望：

——全球流媒体服务付费订户预计为1.7409亿人，较上年同期的1.4886亿人增长16.9%，净增700万人；

——营收预计为57.31亿美元，较上年同期的45.21亿美元增长26.8%；

——营业利润预计为10.33亿美元，较上年同期的4.59亿美元增长125.1%；营业利润率为18.0%，较上年同期的10.2%增长7.8个百分点；

——净利润预计为7.50亿美元，较上年同期的3.44亿美元增长118.0%；

——每股摊薄收益预计为1.66美元，较上年同期的0.76美元增长118.4%。