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Netflix股价今年上涨24%，CEO和CCO将获得更高薪水

2019/12/24 20:08:17来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间11月24日晚间消息，据国外媒体报道，据流媒体视频服务提供商Netflix提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，该公司CEO和CCO（首席内容官）在即将到来的2020年将获得更高的薪水。

文件显示，Netflix联合创始人兼CEO里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）2020年将获得价值3400万美元的股权，与2019年的3080万美元相比增长10%。此外，哈斯廷斯明年的基本年薪为65万美元，略低于2019年的70万美元，但其2020年的整体薪水要高于今年。

文件还显示，公司CCO泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）2020年的基本年薪为2000万美元，与今年的1800万美元相比增长11%。此外，萨兰多斯明年将获得价值1465万美元的股权，与今年的1350万美元相比增长8.5%。

另外，Netflix CFO斯宾塞·诺依曼（Spencer Neumann）2020年的基本年薪为605万美元，股权为550万美元。而首席产品官（CPO）格雷格·彼得斯（Greg Peters）2020年的基本年薪为1200万美元，股权为690万美元。

昨日，Netflix股价收于333.10美元，下跌1.13%。今年以来，Netflix股价累计上涨24%。

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关键词：Netflix

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