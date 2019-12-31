2019年Netflix哪些节目最流行？还是原创内容

北京时间12月31日早间消息，Netflix本周一发布消息称，2019年在Netflix流服务平台上，公司的原创电影和电视剧比其它新电影新剧集更流行。



2019年在Netflix平台上最流行的新内容是喜剧片《谋杀疑案》(Murder Mystery)，《怪奇物语》第三季排在第二位。

为了吸引观众，让他们付费订阅，Netflix投入巨资制作原创内容，因为在争夺一些热门老牌作品时Netflix输给了新崛起的流服务。在接下来2年里，《办公室》和《老友记》被NBCUniversal拿走，NBCUniversal的母公司是Comcast和华纳媒体。另外，由于迪斯尼也推出自己的流媒体服务，一些原本属于迪斯尼的内容将会从Netflix撤下。

在未来的Netflix战略中，第三方内容仍然会是重要组成部分，2021年，流行情景喜剧《宋飞正传》将会登陆Netflix平台；除此之外，Netflix还会继续投资制作原创剧，希望能在竞争中保持优势。

Netflix制作排行榜时是怎样统计的？根据电影或者电视剧今年登陆Netflix平台28天内观看至少2分钟的账户数量，Netflix制作出排行榜。Netflix认为，用2分钟作为标准评估流行度更加可靠，如果以看完作为标准来评估，对较长的内容不利。