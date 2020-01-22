拼多多：对口罩等产品进行监测，恶意涨价者将下架

IT之家1月22日消息 据新京报报道，今日，拼多多宣布从本周起启动特殊商品应急预案，对照历史价格，24小时不间断地对口罩、消毒液、体温计、板蓝根等疫情相关产品进行监测。

拼多多表示，平台对临时调价幅度超过一定比例的商家，会有专员进行窗口指导；对情节严重的恶意涨价行为，平台甚至还会人为干预，对商品进行下架处理。

拼多多公布的数据显示，从2020年1月1日0点到1月20日24点期间，平台累计售出口罩类商品36.3万件，相比去年同期上涨近310%。