井贤栋：未来十年，eWTP让小企业成为跨国公司

瑞士时间1月21日，在财新杂志的CEO午餐会上，蚂蚁金服董事长井贤栋表示，“未来可期，数字技术会构建一个有凝聚力和可持续的世界。”

井贤栋发言

他认为，未来十年，因为数字技术，普通人、小企业全方位的参与主流经济，获得更多机会；全球贸易的门槛不断降低，eWTP将会是跨境电商的最大风口，以前，只有大公司才能纵横于全球市场。今天，小企业可以成为跨国公司，年轻人也可以全球化运营；同时，绿色低碳成为每个人的生活方式，全球的可持续发展将展现前所未有的可能性。

第5次到达沃斯，井贤栋讲起了2019年亲身感受的三个小故事，这些故事让他看见下一个十年：

在孟加拉首都达卡50公里外的乡间杂货铺，他看到小店里最醒目的招贴是bkash的二维码。过去几年，移动支付让小微商家经营数字化，随着中国技术出海，越来越多国家的小企业和个人从数字普惠服务中受益。在孟加拉，像这样二维码覆盖的小商家bKash已经发展了11万家，是POS覆盖商户的4倍。

变化不仅在亚洲，在非洲，一杯环球旅行的咖啡也揭示着未来已来。

过去卢旺达咖啡只能以原材料的形式出售，价值被低估，因为阿里巴巴倡议的eWTP(世界电子贸易平台)，通过eWTP平台，中国消费者和卢旺达咖啡零距离接触，咖啡每公斤多卖出4美元。甚至连卢旺达的驻中国大使也参与到国内的电商直播，10分钟卖出1吨咖啡。

从卢旺达的咖啡馆到杭州的直播间，连接万里的是数字技术，eWTP平台上，通过政府、企业、机构等多方协作，为全世界的小企业和年轻人参与全球贸易提供了机遇。

数字技术带来的不仅是增长，还有革新增长范式，低碳、绿色可持续的发展才能重塑世界。

井贤栋提到了产自中国内蒙古清水河县的生态植物---沙棘，一株沙棘可以守护十平方的水土，同时果实具备很高的经济价值。一对农民夫妇在冬天靠采集沙棘果，可以多收3万元，这是他们一年种地收入的8倍。

过去3年，通过支付宝的蚂蚁森林项目，自下而上、鼓励人人参与，让5亿人参与生态环保的同时，这些被保护的沙棘树的果实还能生产果汁，创造就业，助力当地的脱贫增收。如今这个模式已经在菲律宾得到复制，并被更多国家所期待。

在井贤栋眼里，这三个故事都是从中国缘起，但昭示着下一个十年的方向，世界将迎来普惠、绿色和可持续发展。他强调，在数字技术带来的机遇面前，独行块，众行远，用开放合作共赢的心态才能走得更远。