AMD RX 5600XT显卡发售：打了鸡血，也涨了价钱

IT之家1月22日消息 本月7号，AMD正式发布了RX 5600 XT显卡，官方表示AMD Radeon RX 5600 XT显卡预计将于2020年1月21日开始发售，AMD称其合作伙伴（华擎、华硕、迪兰、撼讯、蓝宝石、讯景、盈通）将以2099元人民币的电商指导价格进行售卖。

在临近发售前，AMD 为RX 5600 XT显卡打了一针鸡血，GPU和显存频率都有所提高。现在，AMD官方表示华擎、华硕、迪兰、撼讯、蓝宝石、讯景、盈通定制设计的Radeon RX 5600 XT已经正式发售，售价最低为2299元，最贵的还是华硕的版本，为2699元，达到了公版RX 5700的水平。

AMD表示，Radeon RX 5600显卡可提供更高端的AMD Radeon RX 5700系列显卡拥有的所有功能和先进的Radeon Software驱动软件功能，包括：

· Radeon Boost：在呈现某些游戏大作的高速画面时，Radeon Boost能够通过动态降低整帧的分辨率，来实现更高的帧率，并且用户几乎感受不到画质影响，在实现更高性能的同时带来流畅体验。

· Radeon 抗延迟（Anti-Lag）：可大幅降低输入延迟，能够提升游戏中的竞争优势，让您在喜爱的电子竞技游戏中获得疾速响应。

· Radeon图像锐化（RIS）：将对比度自适应锐化与 GPU 画质提升相结合，在几乎不影响性能的情况下带来清晰锐利的视觉效果。

· AMD FreeSync Premium及FreeSync Premium Pro：已有1000多款显示器支持 AMD FreeSync（游戏智能显示技术） ，让广大游戏玩家享受不卡顿、不撕裂的游戏体验。使用支持游戏智能显示技术高级版（包括 FreeSync Premium和 FreeSync Premium Pro ）的显示器，通过低帧率补偿实现高刷新率画面，令精彩游戏体验进入新的境界。

AMD现已发布最新Radeon Software驱动软件Adrenalin 2020版本 20.1.2 Optional，点击这里，下载最新驱动软件。