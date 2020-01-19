AMD RX 5600 XT《最终幻想 15》跑分曝光，超GTX 980 Ti

IT之家1月19日消息 本月7号，AMD正式发布了RX 5600 XT显卡，官方表示AMD Radeon RX 5600 XT显卡预计将于2020年1月21日开始发售，AMD合作伙伴（华擎、华硕、迪兰、撼讯、蓝宝石、讯景、盈通）以2099元人民币的电商指导价格进行售卖。

临近发售，AMD RX 5600XT《最终幻想 15》跑分也曝光了，在2K中画质下，RX 5600XT跑出了6491分，超过了英伟达昔日旗舰GTX 980 Ti。

从跑分来看，AMD RX 5600 XT超过了GTX 1660 Ti 8%，与RX 5700之间只有9%的差距。

根据之前的报道，RX 5600XT原本是要对标GTX 1660 Ti的，现在据HKEPC消息，AMD向制造商推送了新的BIOS，提升了RX 5600 XT显卡的技术规格，分别调高了显卡的Game Clock、Boost Clock、显存等效带宽以及TDP。从新的参数规格来看，RX 5600 XT显卡的性能打英伟达GTX 1660Ti已经不成问题，甚至可以追上RTX 2060。

现在，华擎、华硕、微星等品牌已经宣布了其RX 5600 XT产品，1月21日评测解禁。