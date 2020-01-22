内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

苏宁易购2019年业绩预告：净利预降15.94%–17.44%

2020/1/22 21:32:34来源：TechWeb作者：御风责编：马卡评论：

1月22日晚间，苏宁易购发布2019年度业绩预告，公司2019年全年实现净利润110亿元-112亿元，同期公司出售了部分阿里巴巴股份相应净利润增加，受此影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.94%–17.44%。

苏宁易购称，从外部环境来看，2019年消费整体增速下行，行业竞争激烈，企业发展外部承压。报告期内，公司坚定地推进智慧零售发展，渠道运营方面，围绕全场景建设，布局优化线下店面网络，持续加快零售云业务发展，抢占低线市场；线上持续丰富商品品类，通过拼购、推客、苏小团等加强社交、社群、直播运营，活跃会员增长较快；商品经营方面，加快开放平台发展，通过完成家乐福中国80%股权并购补强快消类目；服务能力建设方面，持续加快物流网络建设，提升物流及售后服务能力，用户体验进一步优化。由于苏宁小店处于运营优化和模式优化阶段，阶段性亏损；同店下滑带来租金费用率增加；为配套支持新业务开展，人员、仓储物流等费用投入增加。四季度公司加强了各项费用投入管控，积极调整商品经营策略提升运营效率，经营情况企稳，经营性现金流环比改善明显。此外家乐福中国业务的整合效应初有成效，实现了家乐福中国四季度扭亏为盈。报告期内由于苏宁金服、苏宁小店不再纳入合并报表范围，带来非经常性损益增加，影响净利润。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苏宁易购

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    