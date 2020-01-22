苏宁易购2019年业绩预告：净利预降15.94%–17.44%

1月22日晚间，苏宁易购发布2019年度业绩预告，公司2019年全年实现净利润110亿元-112亿元，同期公司出售了部分阿里巴巴股份相应净利润增加，受此影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.94%–17.44%。

苏宁易购称，从外部环境来看，2019年消费整体增速下行，行业竞争激烈，企业发展外部承压。报告期内，公司坚定地推进智慧零售发展，渠道运营方面，围绕全场景建设，布局优化线下店面网络，持续加快零售云业务发展，抢占低线市场；线上持续丰富商品品类，通过拼购、推客、苏小团等加强社交、社群、直播运营，活跃会员增长较快；商品经营方面，加快开放平台发展，通过完成家乐福中国80%股权并购补强快消类目；服务能力建设方面，持续加快物流网络建设，提升物流及售后服务能力，用户体验进一步优化。由于苏宁小店处于运营优化和模式优化阶段，阶段性亏损；同店下滑带来租金费用率增加；为配套支持新业务开展，人员、仓储物流等费用投入增加。四季度公司加强了各项费用投入管控，积极调整商品经营策略提升运营效率，经营情况企稳，经营性现金流环比改善明显。此外家乐福中国业务的整合效应初有成效，实现了家乐福中国四季度扭亏为盈。报告期内由于苏宁金服、苏宁小店不再纳入合并报表范围，带来非经常性损益增加，影响净利润。