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微软Xbox Series X真机现身：背面细节一览无余

2020/1/23 12:07:17来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月23日消息 去年12月13日，微软在今天的Game Awards上正式宣布了下一代Xbox，名为Xbox Series X，其外观设计也已公布，采用立方体造型，相比上代看起来更像是一台PC，将于2020年假日期间发售。

Xbox Series X采用长方体造型，顶部为中央凹陷形态的散热通风圆孔。正面Xbox Logo键是电源按钮，左下方是光驱键和光驱位，右下方有一颗标准USB接口。

Xbox Series X公布之后，微软放出的仅有渲染图和视频，现在Xbox Series X的真机照片在网上泄露，部分细节设计一览无余。

相较于上代Xbox One X天蝎座，Xbox Series X的变化可谓极大，从原来扁平的设计变更为现在类似台式主机的样式，主机背面包括1个HDMI端口，一个以太网端口，2个USB-A端口和一个S/PDIF端口，以及通常的电源端口。

官方表示，Xbox Series X主机将是微软最快、最强大的游戏主机，并为性能、速度以及兼容性设置了全新标准，将实现对Xbox One时代所有配件和游戏的兼容。它的工业设计能以最安静和有效的方式提供四倍于Xbox One X的处理能力，并且这款主机支持垂直和水平放置。

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关键词：Xbox

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