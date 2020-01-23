谷歌CEO皮查伊：对人类来说人工智能比火和电更加意义深远

谷歌首席执行官表示，他认为人工智能将对人类非常重要。

“人工智能是人类正在从事的最具深远意义的事情之一。它比火或电更加意义深远。”周三在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，Alphabet首席执行官桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）在接受采访时说。

皮查伊自2015年以来一直领导谷歌，他在谷歌创始人拉里-佩奇（Larry Page）和谢尔盖-布林（Sergey Brin）上月退出日常事务管理后接管了Alphabet。

“人工智能和气候没有什么不同，”皮查伊说。“你不可能通过一个国家或一组国家的努力来获得安全感。你需要一个全球框架。”

皮查伊说，美国和欧洲目前监管这一技术的框架是一个“良好的开端”，各国将必须在类似《巴黎气候协定》的国际协议上共同努力，以确保负责任地发展这一技术。

他说，面部识别等技术可以用于寻找失踪人员等好的方面，也可以用于大规模监控等“负面后果”。

谷歌的首席隐私官基思-恩莱特（Keith Enright）谈到了人工智能和机器学习的潜力，以使用最少的客户数据，开发新的技术和服务。

“我们现在真正关注的是用更少的数据做更多的事情，”恩莱特周三在布鲁塞尔的一个数据保护会议上说。“这对很多人来说是违反直觉的，因为流行的说法是，像我们这样的公司正试图收集尽可能多的数据。”

但他表示，持有那些没有为用户带来价值的数据其实是“一种风险”。

今年5月，欧盟出台了一项强有力的新规，规定隐私监管机构有权对严重违反规定的公司处以高达全球年销售额4%的罚款。谷歌在欧洲受到了多次审查，法国的一项调查导致了5000万欧元（5500万美元）的罚款。

皮查伊在前往达沃斯的途中也曾在布鲁塞尔停留，发表了一场罕见的公开演讲，他在演讲中呼吁监管机构协调它们在人工智能方面的做法。一份初步草案显示，欧盟将公布医疗和交通等“高风险领域”的人工智能开发新规。